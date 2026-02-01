為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    40年海砂屋「575專案」將簽約 打造東湖新地景

    2026/02/01 11:43 記者何玉華／台北報導
    40年海砂屋「內湖康樂街136巷公辦都更案」招商成功，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。（模擬圖，台北市都市更新處提供）

    40年海砂屋「內湖康樂街136巷公辦都更案」招商成功，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。（模擬圖，台北市都市更新處提供）

    台北市政府針對海砂屋重建的都更第8箭「臺北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」（575專案計畫），首案「內湖康樂街136巷公辦都更案」傳出好消息，台北市都市更新處指出，已順利完成實施者綜合評選，並由「暐傑建設股份有限公司」獲選為最優申請人，預計投入約22.07億元，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。

    更新處指出，基地面積約1840平方公尺，於2023年被公告列管為「須拆除重建」高氯離子混凝土建築物（海砂屋），具更新急迫性，位置緊鄰東湖國中及五分埤生態濕地，車程5分鐘內可達捷運東湖站與內湖國小，生活機能完善。

    暐傑建設以「東湖之水、城市綠巢」為主題，並以綠廊串聯、鄰里客廳及城市降溫的3大核心策略，打造山水環抱的城市節點。更新後將導入建築能效1plus標準，並就結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善等面向加強整體規劃設計，以提升居住安全與生活品質。

    北市2024年3月4日公告實施且持續受理申請中的「575專案」，只要是經列管屬「須拆除重建」的海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請參與；第二階段市府會聯合民間團隊協助向社區說明，經意願調查達75%即可進入第三階段，啟動公開評選實施者作業，由實施者擬具事業計畫及取得住戶同意，進行後續都市更新事業計畫報核及重建工作。

    更新處說明，康樂街136巷公辦都更案自2024年申請以來，市府積極協助辦理更新方案評估、招商文件研擬及與住戶溝通協調等作業，並就招商條件調整申請人資格門檻、訂定履約保證金退還機制，讓實施者前期開發無負擔，順利獲得住戶100%支持，充分展現社區高度共識與凝聚力，落實市府推動都市更新「自助人助、公私協力」的政策精神。

    40年海砂屋「內湖康樂街136巷公辦都更案」招商成功，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。（模擬圖，台北市都市更新處提供）

    40年海砂屋「內湖康樂街136巷公辦都更案」招商成功，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。（模擬圖，台北市都市更新處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播