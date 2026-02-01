40年海砂屋「575專案」將簽約 打造東湖新地景

40年海砂屋「內湖康樂街136巷公辦都更案」招商成功，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。（模擬圖，台北市都市更新處提供）

台北市政府針對海砂屋重建的都更第8箭「臺北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」（575專案計畫），首案「內湖康樂街136巷公辦都更案」傳出好消息，台北市都市更新處指出，已順利完成實施者綜合評選，並由「暐傑建設股份有限公司」獲選為最優申請人，預計投入約22.07億元，規劃興建1棟RC構造、21層住宅大樓，預計2026年上半年完成簽約。

更新處指出，基地面積約1840平方公尺，於2023年被公告列管為「須拆除重建」高氯離子混凝土建築物（海砂屋），具更新急迫性，位置緊鄰東湖國中及五分埤生態濕地，車程5分鐘內可達捷運東湖站與內湖國小，生活機能完善。

暐傑建設以「東湖之水、城市綠巢」為主題，並以綠廊串聯、鄰里客廳及城市降溫的3大核心策略，打造山水環抱的城市節點。更新後將導入建築能效1plus標準，並就結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善等面向加強整體規劃設計，以提升居住安全與生活品質。

北市2024年3月4日公告實施且持續受理申請中的「575專案」，只要是經列管屬「須拆除重建」的海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請參與；第二階段市府會聯合民間團隊協助向社區說明，經意願調查達75%即可進入第三階段，啟動公開評選實施者作業，由實施者擬具事業計畫及取得住戶同意，進行後續都市更新事業計畫報核及重建工作。

更新處說明，康樂街136巷公辦都更案自2024年申請以來，市府積極協助辦理更新方案評估、招商文件研擬及與住戶溝通協調等作業，並就招商條件調整申請人資格門檻、訂定履約保證金退還機制，讓實施者前期開發無負擔，順利獲得住戶100%支持，充分展現社區高度共識與凝聚力，落實市府推動都市更新「自助人助、公私協力」的政策精神。

