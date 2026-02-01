為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梧棲區傳出虐狗案 動保處要查

    2026/02/01 08:57 記者歐素美／台中報導
    梧棲區一名飼主涉嫌虐狗。（取自江和樹臉書直播畫面）

    梧棲區一名飼主涉嫌虐狗。（取自江和樹臉書直播畫面）

    台中市梧棲區傳出虐狗案，一名飼主拿鐵條痛毆養了2年的黑狗，被熱心民眾錄影下來，台中市動保處獲報昨晚到場調查，將依法查處，若有虐狗情事，將依動物保護法第30條第1項第1款，處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。

    從熱心民眾錄影畫面看到，一名男子深夜拿鐵條打狗，中型體型黑狗被綁住，被打後不斷哀嚎閃躲，最後哀鳴聲變小，狀似受傷，男子最後還拿鐵條再補打幾下。

    台中市議員江和樹、陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文獲知，昨晚連夜找狗、救狗，了解打狗原因；飼主表示，前晚他回家時被養了2年的狗突然咬傷，才會一時氣憤打狗，但狗沒事。

    台中市議員江和樹昨晚到梧棲區找這隻被打的黑狗，他說飼主痛打黑狗影像在網路流傳後，引起眾怒，許多網友拜託他救狗，痛罵男子沒資格養狗；江和樹昨晚直播找狗，市議員陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文都到場，大家要飼主交出狗，關心此狗的人才放心。

    江和樹今天稍早表示，目前小狗在康德動物醫院做檢查目前初步檢查眼睛有外傷有做了X光沒有明顯骨折情況，看到影片中打狗的方式，沒有辦法相信是同一隻狗，質疑飼主換狗取證，

    台中市動保處表示，有關網傳梧棲區有飼主虐狗情形，台中市動物保護防疫處昨晚已派員趕往現場瞭解，並將針對行為人進行訪談，若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置，對於故意傷害動物情形，依動物保護法第30條第1項第1款，可處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播