梧棲區傳出虐狗案 動保處要查

台中市梧棲區傳出虐狗案，一名飼主拿鐵條痛毆養了2年的黑狗，被熱心民眾錄影下來，台中市動保處獲報昨晚到場調查，將依法查處，若有虐狗情事，將依動物保護法第30條第1項第1款，處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。

從熱心民眾錄影畫面看到，一名男子深夜拿鐵條打狗，中型體型黑狗被綁住，被打後不斷哀嚎閃躲，最後哀鳴聲變小，狀似受傷，男子最後還拿鐵條再補打幾下。

台中市議員江和樹、陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文獲知，昨晚連夜找狗、救狗，了解打狗原因；飼主表示，前晚他回家時被養了2年的狗突然咬傷，才會一時氣憤打狗，但狗沒事。

台中市議員江和樹昨晚到梧棲區找這隻被打的黑狗，他說飼主痛打黑狗影像在網路流傳後，引起眾怒，許多網友拜託他救狗，痛罵男子沒資格養狗；江和樹昨晚直播找狗，市議員陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文都到場，大家要飼主交出狗，關心此狗的人才放心。

江和樹今天稍早表示，目前小狗在康德動物醫院做檢查目前初步檢查眼睛有外傷有做了X光沒有明顯骨折情況，看到影片中打狗的方式，沒有辦法相信是同一隻狗，質疑飼主換狗取證，

台中市動保處表示，有關網傳梧棲區有飼主虐狗情形，台中市動物保護防疫處昨晚已派員趕往現場瞭解，並將針對行為人進行訪談，若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置，對於故意傷害動物情形，依動物保護法第30條第1項第1款，可處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。

