    聽飛機起降噪音長大！澎湖烏崁高麗菜王個頭比臉還大

    2026/01/31 12:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    今年高麗菜王由洪丙仲以單顆最重22.51台斤奪下。（記者劉禹慶攝）

    生長在澎湖機場旁、聽著飛機起降噪音長大的烏崁高麗菜，由於生長期較長，個頭比人臉還大，今（1月31日）在烏崁新活動中心舉行，計有22組農戶參賽，分為單顆最重獎、單顆體積最大獎及最美麗獎，經評選後各項優勝者出爐。

    烏崁高麗菜產區在澎湖機場航道下方，除了每日聽取飛機起降噪音之外，還要面對澎湖東北季風及鹽害問題，烏崁高麗菜生長期長達7個月，比台灣高麗菜4個月就能採收不同，因此照顧起來特別費力。獲得單顆最重獎的洪丙仲，種植100株，耗損率約10之1，選擇其中5顆參賽，今年以單顆22.5台斤稱霸高麗菜王。

    陳光復表示，烏崁高麗菜之所以聞名全國，背後全是農民與時間賽跑的堅持。這裡的高麗菜，從播種到收成約需經歷7個多月的成長期，在強勁的海風與鹹水的洗禮，菜農堅持自然栽培，才淬鍊出烏崁高麗菜獨有的香甜、脆嫩，這不僅是澎湖農業的驕傲，更是烏崁珍貴的品牌。

    由洪丙仲以單顆最重22.51台斤奪下高麗菜王；單顆體積最大與最漂亮獎，則分別由葉美靖及李玉葉奪得。今年活動貴賓雲集，包括議長陳毓仁、議員呂黃春金、蘇陳綉色、許國政、蘇育德、馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花、市代表洪清騰，及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、烏崁社區理事長洪清泉、社區發展協會總幹事許盛德，均到場共同分享農民豐收的喜悅。

    烏崁高麗菜個頭比臉還大。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長、議長及議員們，共同品嚐烏崁高麗菜包。（記者劉禹慶攝）

    馬公烏崁高麗菜，聽著飛機起降噪音長大。（記者劉禹慶攝）

