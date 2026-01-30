為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明辦200桌歸寧宴 新人今燒數十隻「烏龜」祈不雨

    2026/01/30 15:16 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天畫烏龜後焚燒，祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天畫烏龜後焚燒，祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員周達三嫁女兒，明天將在台東市南昌停車場席開200桌舉辦歸寧宴，為了確保婚禮當天能有最完美的艷陽天，新人今天中午在手繪數十隻烏龜後焚燒，祈求「烏」雲「歸」去，明天能夠有個好天氣，不要下雨。

    周達三的長女周怡萱與來自高雄的劉旭唐結婚，特別借用南昌停車場搭帳棚，以傳統的辦桌宴客。昨夜下了大雨，今天早上也飄來烏雲，由於明天宴客，擔心下雨會讓賓客，依婚禮企劃Allie建議，這對新人中午特別舉行充滿趣味的「燒烏龜」祈不雨儀式。

    婚禮企劃Allie表示，「燒烏龜」是源自藝人張學友在演唱會前都會進行的儀式，流傳到演藝界及婚禮界，取其「烏雲歸去」的諧音，象徵趕走雨水、迎來朝陽。儀式中，新人在白紙上畫下帶著燦爛笑臉的太陽，並畫出許多隻正朝著陽光爬行的小烏龜。每一隻小烏龜都畫上了開心的表情，寓意新人與賓客都能在好天氣中享受這場盛大的婚宴。

    新人周怡萱與劉旭唐在儀式中，虔誠地寫下彼此的名字、宴客日期以及對婚禮順利的期盼，隨後在空曠處將祈福圖紙焚燒，讓誠心隨著輕煙上升，祈求天公作美。

    周怡萱笑著表示，聽朋友說這個方法非常靈驗，加上明天的歸寧宴對兩家人而言意義重大，希望透過這個小儀式，讓台東的熱情陽光能照亮每位賓客的笑容。

    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天畫烏龜後焚燒，祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天畫烏龜後焚燒，祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員周達三的女兒與女婿今天祈求明天歸寧宴不要下雨。（記者黃明堂攝）

