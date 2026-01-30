頭份信德國小公辦民營約滿不續約 苗縣府：不併校回歸一般體制

頭份信德國小公辦民營約滿不續約，苗縣府：無併校考量。（民眾提供）

苗栗縣頭份市信德國小於2023年與基金會簽約成為縣內首座公辦民營實驗小學，近期傳出約滿後不續約將併校消息，苗縣府教育處、信德國小皆澄清無裁撤或併校計畫。苗縣府教育處指出，期滿時信德國小將回歸一般體制、由縣府接手，且校內國小部學生數達156位，遠超過30位的併校評估標準，請家長與地方鄉親放心。

苗縣府教育處強調，信德國小自2023年與基金會合作推動實驗教育，雙方在課程創新與教育實踐累積豐碩經驗，隨著首階段委託任務圓滿達成，基金會與學校總結辦學成果後決定將教育能量回歸校園體制，達成於2026年7月31日契約期滿後回歸一般體制共識。

請繼續往下閱讀...

校方則表示，雖未續約但會保留大部分特色課程，正進行課程的整備跟調整，以不影響學生學習脈絡為主軸，不影響學生就讀權益，無併校問題。

縣府教育處指出，信德國小無傳聞「合併」或「停辦」情況，縣府會確保每位學生的學習歷程完整延續，校園活動與教學維持正常運作；教育處也表示，學校會保留寶貴經驗，持續優化校園環境與教學資源。縣府後續將派遣專案人員入校協助，確保行政與教學銜接過程順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法