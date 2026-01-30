雲林地院、地檢署搬遷計畫露曙光 預計投入逾60億打造司法園區

雲林地方法院、雲林地檢署搬遷計畫去年底獲核定通過，未來將遷至高鐵特定區旁的舊虎尾機場5公頃土地。（記者李文德攝）

雲林地方法院及地檢署共用基地多年，建物使用逾60年，是本島最老舊司法檢察機關，院檢兩方多年規劃搬遷計畫終露出曙光，行政院去年底核定搬遷計畫，兩方共斥資逾60億元將在高鐵特定區旁的舊虎尾機場5公頃土地打造司法園區，盼營造更親民便民司法環境。

雲林地方法院與地檢署現址從1965年落成啟用，經多年分次增改建及結構補強後，迄今仍無法有效改善建物持續老化問題，部分辦公室因建築體老舊，出現嚴重滲漏水現象，此外地院法庭等空間嚴重不足且無空地增建，因此近年院、檢兩方積極規劃搬遷事宜，去年12月底已獲行政院核定，軍備局將以無償撥用提供高鐵特定區旁的舊虎尾機場5公頃土地打造司法園區。

雲林地檢署檢察長黃智勇指出，地檢署將利用2公頃土地打造新大樓，初步規劃設置地上5層、地下1層辦公大樓，此外法務部行政執行署嘉義分署掌管嘉義、雲林兩地業務，據統計內有45％的業務量為雲林縣，考量民眾洽公方便性，因此會在新大樓設置一處雲林行政執行官辦公室。

黃智勇表示，周邊也會設停車場、綠美化、排水及出入車道等附屬設施，粗估經費約32億元，將採逐年編列預算，目前行政程序中，另考量屆時地下一樓將作為人犯解送及檢察官出入安全通道，因此會盡量與新地院大樓施工完工時間一致，目前新檢察大樓預計2029、2030年間動工，2032年完工遷移。

雲林地院行政庭長王子榮指出，由於法院承審案件日益增加，無論是法庭數量、辦公空間配置等，已不符合現今使用需求，像是法庭不足問題，也長期造成內部調庭、排庭上的困難，因此地院新辦公大樓將運用移撥的3公頃土地斥資至少30億元打造地上5層、地下2層建築，外觀建築也會融入雲林縣相關意象，讓地院大樓更加親民便民。

王子榮表示，至於法庭數量，屆時也將從15間法庭，擴增至36庭空間，目前已完成土地開發許可流程，今年將進行變更編定、地目編定等行政程序，後續再執行興辦事業計畫，如順利者可望與檢方大樓工期相近，盡量同時完工。

