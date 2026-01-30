為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    揮別「卡門」噩夢！恆春西門禁行汽車首日現迴轉潮 將試辦3個月

    2026/01/30 10:06 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春西門禁行汽車首日，不少車輛搞不清楚狀況。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日，不少車輛搞不清楚狀況。（記者蔡宗憲攝）

    曾在電影《海角七號》中讓遊覽車「卡門」而聲名大噪的國定古蹟恆春古城西門，因長期遭受誤入貨車撞擊毀損，文化部文資局會同恆春鎮公所，於今日（30日）正式展開為期三個月的交通管制試辦，全面禁止四輪以上車輛通行。首日上路，不少民眾因不熟悉新制在路口迴轉，地方對於停車動線與生活衝擊仍有疑慮，官方則強調試辦期間將滾動式調整。

    今日一早，文資局委託的工作人員便在西門兩側路面漆上顯眼的黃色告示，並設置活動式路障，明顯的「禁止四輪汽車進入」的紅圈標誌提醒駕駛人。根據統計，西門平均每年發生1至2起碰撞，多次小貨車硬闖事件更造成城磚碎裂，讓地方文史人士痛心。

    「這不是為了找居民麻煩，是為了讓古蹟活下去。」文資局表示，西門僅2.1公尺的限高告示，擋不住導航誤導的車輛，唯有實體管制才能終結「卡門」輪迴。管制首日，西門周邊交通顯得有些忙亂。在中山路端，因鄰近老街且繞行路徑明確，車流引導尚稱順暢；然而，西門路端的動線則較為複雜，不少居民與遊客依慣性駛入，直到看見路擋才驚覺「此路不通」，被迫在狹窄街道迴轉，一度造成後方車輛回堵。

    居住在城內的居民憂心表示，西門路側的住戶進出頻繁，加上周邊停車空間本就不足，如今在大路口與接近城門處各設路擋，讓在地人連載送長輩或買菜都要繞大圈，且替代道路中正路在假日極易壅塞，憂心「保護了古蹟，卻苦了日常」。

    對於新制上路，縣議員盧玟欣認為保護150年歷史紋理是當務之急，但也呼籲針對不熟悉路況的遊客，應在遠端路口就強化預告標示；潘芳泉議員則提醒，設置路擋後必須解決住戶進出與停車權益的衝突，避免造成民怨。

    恆春鎮長尤史經及文化部均強調，這三個月是「試辦期」，目前的移動式路擋是為了保留消防救災的彈性空間。針對西門路端動線不清及居民停車疑慮，公所將蒐集首日運行的數據與民意，後續針對路擋位置及引導標誌進行調整，並發Google Map要求更新通行狀況，期盼在「古蹟保存」與「居民便利」之間，為這座百歲古城找出永續共存的平衡點。

    恆春西門禁行汽車首日，西門路端。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日，西門路端。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日，中山路端。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日，中山路端。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日。（記者蔡宗憲攝）

    恆春西門禁行汽車首日。（記者蔡宗憲攝）

