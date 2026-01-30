為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今回溫明又變天 北台濕冷到下週二 下週末再一波強冷空氣南下

    2026/01/30 06:19 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇說明，預估週四至週五為回溫空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨。週六至下週二東北季風再次增強，北部、東半部週六起就會陸續降溫，冷空氣強度接近冷氣團等級，同時開始下雨，預計將濕濕涼涼3至4天。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，今日氣溫明顯回升，清晨平地低溫約在14至16度，多數地方天氣穩定，不過明日又有冷空氣南下，強度接近冷氣團等級，北台愈晚愈濕冷，且會持續到下週二天氣才好轉，不過下週五晚起至週日，另一波「很強」的冷空氣南下，不過目前不同模式的模擬強度還不一致，具體影響應持續觀察。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，最新模式預報顯示，週六起東北季風再度增強，加上挾帶不少水氣，各地將再次變天，且預計會轉涼到下星期。

    颱風論壇說明，預估週四至週五為回溫空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨。週六至下週二東北季風再次增強，北部、東半部週六起就會陸續降溫，冷空氣強度接近冷氣團等級，同時開始下雨，預計將濕濕涼涼3至4天。至於中南部受影響相對小，但也會稍微降溫，天氣也會轉陰，中部甚至也會偶爾飄點雨，日夜溫差很大。

    至於下週三後東北季風減弱，各地再度回溫，但日夜溫差相當大。預計這個空檔會持續兩三天，之後就要觀察下週末的強烈冷空氣囉。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。各地區氣溫如下：北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

    吳德榮表示，明日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。下週日至週二受冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。

    吳德榮說明，下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

    吳德榮提到，下週五晚起至週日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

