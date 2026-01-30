01/30 各報重點新聞一覽

好民文化行動協會等公民團體連署反對國民黨將附隨組織財產「合法化侵吞」，昨日公布連署結果，國內外共103個民間團體、逾1500位個人（含團體代表人）參與。（好民文化行動協會提供）

自由時報

為黨產、中天、顏寬恒解套 藍白闖3惡法 民團今集結立院抗議

立法院今將進行本會期最後一次院會，藍白將清倉爭議法案。民進黨示警藍白恐強推惡法，包含為不當黨產續命的「黨產條例修正草案」、為紅媒開後門的「衛星廣播電視法修正草案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正草案」。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今號召民眾赴立院抗議，譴責藍白企圖讓立法院淪為特權院、解套院。

吸收6退伍軍士官當共諜 復康聯盟黨主席屈宏義 判刑10年定讞

「復康聯盟黨」黨主席屈宏義收受中共資金，在台發展中共的「武力內應組織」，吸收六名退伍軍人，指示成員拍攝美國在台協會AIT、軍事基地照片並測繪座標圖，甚至想成立狙擊隊伺機狙殺「台獨分子」，引十萬解放軍攻台；高等法院台中分院去年六月依違反國家安全法之發展組織罪，將屈宏義判處十年有期徒刑，六名加入組織的退役軍士官各判三年半至八年半；最高法院昨駁回七人上訴定讞。

守護兒少 政院拍板修法 未成年性侵案 被害人20歲前不計追訴期

為擴大保護兒少性侵害被害人，行政院院會昨通過刑法修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

聯合報

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也提及「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動。

輝達傳將在北市蓋第2總部 地點落腳洲美段

輝達執行長黃仁勳於昨天下午抵台，傳出輝達將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。外界認為，這顯示出ＡＩ霸主輝達將會持續擴大台灣據點的企圖心。

中國時報

海鯤號潛航測試7.5小時

歷史性一刻！國造潛艦原型艦「海鯤號」29日首次完成淺水潛航測試，上午11時出發，於18時50分許返航，全程近7.5小時，達成首次「潛航下潛」里程碑。專家分析，昨測試重點在於驗證水下環境系統穩定度，研判前往左營外海一帶測試，下一階段將進入嚴苛的深水潛航，深度將從100公尺逐步推進至200公尺，甚至挑戰柴電潛艦設計上限的300公尺。

馬國女大生命案 凶手更二審逃死

男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，法院一審、二審及更一審三度判死刑，但最高法院第二度撤銷發回更審後，高雄高分院合議庭以梁育誌非事前預謀性殺人、非情節最重大之罪，也有教化可能，29日改判無期徒刑。梁得知逃死後低聲說「謝謝」，死者母親得知判決結果後，大喊不能接受；高雄高分檢也批原判決有違背法令之處，將上訴三審。

「復康聯盟黨」黨主席屈宏義收受中共資金，在台發展中共的「武力內應組織」，判刑10年定讞。（資料照，取自YOUTUBE）

行政院院會昨通過刑法修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。（記者鍾麗華攝）

