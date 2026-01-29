為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    70年前「春牛圖」 1張薄紙囊括農民曆所有精華

    2026/01/29 20:23 記者陳鳳麗／南投報導
    南投故事館館長梁志忠收藏的70年前的春牛圖，中間下方就是芒神與春牛的圖案呼應春牛主題，一張紙什麼都有印，可說囊括整本農民曆精華。（記者陳鳳麗攝）

    南投故事館館長梁志忠收藏的70年前的春牛圖，中間下方就是芒神與春牛的圖案呼應春牛主題,一張紙什麼都有印,可說囊括整本農民曆精華。(記者陳鳳麗攝)

    台灣早年有農民曆，也有堪稱「簡易版農民曆」的「春牛圖」，一張薄薄的紙就可查到一整年的吉凶日、節氣、天赦日、大利方與不利方，連日食、月食時間都有，南投故事館館長梁志忠收藏的70年前「春牛圖」，是當年寄藥包藥廠附贈在藥包內，囊括農民曆所有精華，且不忘印上反共等政治標語。

    2月4日就是1年中第1個節氣「立春」，很多人會拿出新年度的農民曆查看進入「立春」的時間，也有人會提早查看新年開工的良辰吉日，家中有耆老級的長輩，常會把農民曆稱為「春牛圖」，因為早年都看單張的「春牛圖」，可說是農民曆精華濃縮在一張紙上。

    南投故事館館長梁志忠收藏多本從日治時期到民國60年之間的農民曆，另也收藏了民國46年（1957年）的「春牛圖」，細看內容什麼都有，像那年有7個天赦日，大利方是南北，不利方是東方，全年24個節氣集中印在一個小方格內，而元旦（大年初一）焚香開門吉時也依時辰一一寫出，另外也有2次日食、月食時間及1次水尾凌日現象。

    梁志忠說，「春牛圖」顧名思義就是有春牛圖案，該張70年前的「春牛圖」，正下方就印有牧童牽牛的圖案，其實就是象徵365天、24節氣的芒神與春牛，並有流郎歌和黃帝經。該張「春牛圖」是寄藥包的藥廠印製贈送給顧客，也要為藥廠和藥品打廣告，並不忘印上「打回大陸解救同胞，收復失土重整山河」的政治標語。

    此外，該張「春牛圖」也顯示當年需要懸掛國旗日有7天，包括1月1日開國紀念日、3月29日革命先賢紀念日、9月28日孔子誕辰紀念日、10月10日國慶紀念日、10月25日台灣光復節、10月31日總統誕辰、11月12日國父誕辰。

    台灣很早就有農民曆，梁志忠收藏民國50年由南投鎮農會印製贈送的農民曆。（記者陳鳳麗攝）

    台灣很早就有農民曆,梁志忠收藏民國50年由南投鎮農會印製贈送的農民曆。(記者陳鳳麗攝)

