北宜高鐵再度被質疑 鐵道局澄清4疑慮

「高鐵延伸宜蘭案」再度被質疑問題多、不符效益。交通部鐵道局今天（29日）晚間說明，並針對四大爭議問題做說明，也呼籲各界秉持專業，根據事實理性討論。

一、高鐵延伸宜蘭計畫沒有上位計畫？

交通部在2019年已發布2020運輸政策白皮書，其中城際運輸政策包括「提升鐵公路規劃品質與運轉效率，促進國土均衡發展」，其策略則為「整體規劃高快速公路及環島高效鐵路網」，行動方案包含強化「西部高鐵、東部快鐵」的環島鐵路網運輸服務，而「評估與規劃高鐵延伸」即屬之。

根據這項政策白皮書，交通部及鐵道局積極推動環島高效鐵路網建設，打造「4個90分鐘」生活圈，改善國土空間結構，均衡區域發展。高鐵延伸宜蘭計畫作為環島高效鐵路網關鍵計畫之一。

台北到花蓮的行車時間由現行約140分鐘大幅縮短至90分鐘，將現有的高鐵路網由350公里擴充至410公里，透過高鐵串連東西部鐵道路網，進一步實現「交通平權」與「均衡台灣」的政策目標。

二、直鐵平行國五案應重新納入評估？

直鐵在2006年至2019年辦理期間，不同路線方案分別遭遇來自各界的重大反對意見，歷經至少20餘次溝通會議，仍無法形成推動共識，顯示直鐵方案在社會接受度及實際推動可行性上，確實面臨難以突破的限制。

而直鐵方案歷經10餘年規劃，始終難以推動，已致原克服台鐵樹林到七堵的路線容量瓶頸問題配套條件（台鐵第三軌跨越東西正線及北部流行音樂中心下方增設整備月台）不復存在、喪失整合時機。

若在現階段推動，直鐵方案勢須受限於前述路線容量瓶頸問題，而需與目前宜蘭線競爭有限班次。換言之，直鐵可新增的班次數量極為有限，實際路線使用率約僅4成，投資的建設成本將無法發揮完整效益，資源浪費。

相較之下，高鐵系統為一獨立、完整之軌道運輸系統於南港車站已預留延伸尾軌，不僅能更有效達成北宜走廊的縮時提速與運能提升目標，也可藉由旅運分流，實質緩解樹林至七堵路段的容量壓力，進而騰出既有台鐵運能，增開基隆、平溪、東北角及宜蘭地區的區間車班次，提升在地通勤與觀光運輸服務品質。

三、EMU3000爬坡能力強，即代表台鐵各式列車可行駛高鐵路線？

EMU3000列車雖具35‰爬坡能力，但其營運最高速限為130公里，縱使走高鐵路線仍無法達到高鐵（營運最高時速300公里）的時間節省效益。而直鐵方案如欲達成時間節省效益，勢需穿越翡翠水庫集水區，但規劃過程即遭各界反對。且南港車站台鐵（B3層）與高鐵（B1層）隧道高程差達14公尺，台鐵無法使用同一高鐵隧道。

四、北宜高鐵評估專業性不足？

計畫自啟動以來，各項規劃成果由陣容完整、分工明確的專業團隊共同研析完成，參與規劃團隊涵蓋國內外具備重大交通建設豐富經驗的工程顧問單位，包括台灣世曦工程公司、鼎漢工程顧問公司、日本專業顧問及法商 SYSTRA 顧問公司等。

團隊成員具備交通、土木、測量、結構、大地、地質、都市計畫、水利、建築、水土保持、環境工程、園藝、機械及電機等多元專業背景，並通過國家考試取得相關專業證照，實際參與本案規劃的專業技師逾60人，於不同階段分別就工程可行性、運輸效益、環境影響及系統整合等面向進行縝密分析與審慎評估。

