新莊好市多2/2起停車要收費！全台剩5家仍免費

美式賣場好市多（Costco）新莊店近日公告，自2月2日起實施「購物消費折抵停車費」新制，停車場改為計時收費，停車每小時100元，會員單筆消費滿500元可折抵3小時停車費。新制上路消息曝光後，引發會員熱烈討論，不少人表態支持，直言「早該收費」。

有會員在臉書社團自由時報" target="_blank">「好市多商品資訊分享」分享，新莊店停車場張貼最新公告指出，為提升會員購物服務品質，停車場將於115年2月2日起，實施購物消費折抵停車費新制，並請會員配合停車場管理人員作業。

根據公告內容，停車費將採計時收費，每小時100元；會員當日消費滿500元（含）可折抵停車費3小時，每日最高折抵3小時。停車未滿30分鐘免費，超過30分鐘者則以1小時計費。

消息曝光後，不少會員留言力挺新制，「早該收費了，希望到時可以好停些」、「終於不用靠運氣停車了」、「本來就該留給有消費的會員」、「以前大賣場讓人停免費 最後改收費就是要杜絕肖貪的人 還有那種車行的車跑去給人家停的」。

對此，好市多官方也證實，新莊店確定將於2月2日啟用消費折抵停車費制度，目前全台14家賣場中，多數門市已導入停車收費系統。

至於仍維持免費停車的賣場，好市多表示，全台尚有5家尚未完成繳費設備安裝，分別為台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義店，目前仍在規劃中，未來將陸續推動收費制度，若有確定時程，皆會提前對外公告。

