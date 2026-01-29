丹娜絲風災催生「石綿地圖」 公私協力已清除逾2.7萬噸

環境部今（29日）舉辦「從風災經驗中成長：環境部攜手公民與科技 加速清除石綿瓦」記者會。（記者黃宜靜攝）

去年7月丹娜絲颱風來襲，導致雲嘉南地區災情慘重，更產生萬噸級石綿廢棄物；對此，環境部表示，截至今年1月12日累計已清運逾2.7萬噸石綿，此次特別透過導入遙測、數位科技，並透過公私協力方式，讓民眾由單純的受助者，轉變為災後復原的協助者，加速家園恢復。

環境部今（29日）舉辦「從風災經驗中成長：環境部攜手公民與科技 加速清除石綿瓦」記者會。環境部因應丹娜絲風災產生萬噸級石綿建材廢棄物，已向行政院爭取14.87億元專案經費，截至今年1月12日，災後石綿廢棄物累計已清運約2萬7,978公噸。

環境部次長謝燕儒表示，石綿是十大重大公共衛生關注化學物質，台灣早期許多建築等會使用石綿瓦；環境部過去曾透過空拍估算，全台石綿屋瓦約27萬棟、共約54萬噸。此次風災後，南部尤其嘉南一帶，石綿屋瓦吹毀問題十分嚴重；此次公私協力、石綿地圖清理的經驗下，若下次遇到類似的情形時，也能更加快速處理解決。

環境部化學物質管理署署長蔡孟裕表示，過去災後復原總是依靠清潔隊一個一個處理，龐大的廢棄物數量瞬間衝擊傳統的人力查報系統。此次復原在農業部的協助下，應用航拍圖資、藉由成功大學和中興測量公司團隊，第一時間精確辨識石綿瓦建物受損變異情形，在加上「好想工作室」開發緊急通報系統，讓當地民眾得以以手機標記、通報石綿瓦廢棄物地點，由單純的受助者，轉變為災後復原的協助者。

建置石綿瓦通報系統的好想工作室創辦人吳展瑋表示，疫情期間，他們團隊曾自發地製作「口罩地圖」，因此在災害發生後，也希望協助台南地區進行石綿地圖的製作，透過民眾通報，增加執行效率。

台南市政府環境保護局局長許仁澤表示，據統計，台南預估有超過11萬噸石綿瓦、5萬多棟，為了安全起見，特別將石綿專門拉開處理、暫置場，起初是先依照民眾登記名單來清，因此清運效果有限；在公私協力啟動、地圖後，里長主動帶清模式下，提升清運效率，之後更增派車輛人力下，截至今年1月27日已清運逾2.2萬噸。

許仁澤表示，民宅破損的石綿瓦已清理完畢，至於畜牧場部分，台南共有600多處畜牧場有使用石綿瓦，目前已處理400多處。

台南市政府環境保護局局長許仁澤表示，截至今年1月27日，風災毀損的石綿瓦已清運逾2.2萬噸。（記者黃宜靜攝）

