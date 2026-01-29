公家機關教材印簡體字 網友反映竟遭主管酸：文化自卑

網友發現公家機關的幼兒教具出現簡體字。（圖片擷取自Dcard）

近日，一名網友發文指出，在公家機關中給孩子使用的教具上，盒子上方明顯印有簡體字，原PO擔心孩子在學習階段混淆字體，便向主管反映，沒想到居然被反批是「文化自卑、井底之蛙」。

根據網友爆料，因為在孩童健康教育用具上發現印有簡體字的符號，主動跟主管反映，卻沒料到被回應「太排外」、「文化自卑」，甚至質疑原PO被意識形態影響，還被反問「英文、日文都能接受，為何不能看簡體字？」讓她相當錯愕。原PO強調，自己並非談政治，而是站在教育立場，認為台灣孩子在學習階段本就應使用繁體字，否則未來作業、考試都可能被判為錯字。

她也無奈表示，主管是資歷超過30年的公務員，溝通困難，只能等離職後再考慮投訴。貼文曝光後，不少網友力挺，認為「支持！好好學習正統中文是基本」、「網路一堆支語警察太激進沒錯，但文中這個完全不妥吧，要多社會底層才會覺得教小孩簡體字沒問題」，還有人表示「看起來是買便宜中國貨然後被戳穿在那邊硬拗的長輩」，也有人感嘆基層反映問題卻被貼標籤，令人無奈。

