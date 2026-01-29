年終4個月也不要？ 年輕人年前集體離職 過來人曝2原因引共鳴

接近年尾各行業都在等領年終，但有網友發現，不少同事在領年終前離職；示意圖。（資料照）

接近年尾，不少上班族開始在等領年終。不過，有一名網友指出，自己公司的同事在11、12月相繼離職，讓他好奇「通常大家都領完年終才離職，現在的人真的都不在乎年終了嗎？」，對此，其他網友提出可能原因，第一，原公司太操；第二，新工作福利遠大於年終金額。

一名網友在Dcard上發文分享，自己公司往年的年終都是4~6個月，但接近年尾，卻已走了4人，而且都是25~28歲的年輕人，年資大多都是半年至一年，公司年終是按比例發，只待半年也有2個月左右，讓他不解，為什麼不等年終領完再離職？

請繼續往下閱讀...

對此，原PO基於好奇也私底下詢問這些決定年前離職的同事，原PO表示，他們的回應理由大多都是想休息，不在乎年終，或是要提前跳槽，讓他不禁感嘆「現在的人真的都不太care年終了？」。

此文一出，引來網友關注，過來人表示「等你累到一個程度你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」、「其他公司直接月薪加30%，誰還管你年終領幾個月」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法