拉麵名店鬼金棒員工用這1招「2年偷50多萬」 老闆怒公布全名！

知名拉麵店「鬼金棒」近日突然在臉書粉專發文，揭露一名員工長期利用職務之便竊取公款，2年來偷了50多萬，業者憤而公開員工全名，引發熱議。

多次被網友評選為全台必吃拉麵第一名的名店鬼金棒，老闆25日在臉書粉專發文表示，日前店家開除一名江姓員工，該員工在該店待了2年左右，在店內繁忙時常跟客人謊稱機器壞掉要收現金，前前後後偷了50幾萬，「日前我已經對帳之後有取回我的款項，也調查了監視器，目前已經請律師跟他做法律上的處理，如果有此人去各位同行那邊面試請各位注意。」

老闆接著說：「他偷第一次被我抓到的時候，我已經原諒他叫他把錢吐出來，還是又偷了第二次、第三次，從幾十塊、幾百塊不等，然後只要是他經手的錢，就算是去銀行換錢也會少。以前他來上班的時候說他被霸凌，我覺得他可憐想說他話少應該是自閉症，後來跟他母親聯絡之後發現他是正常人，有時候不要太可憐別人，可憐之人必有可惡之處！謝謝各位，之前各位在負評裡面寫說機器壞掉收錢其實就是這個人，有時候我都認為是單一的案例，但是調了監視器才發現全部的員工裡只有他會這麼做，只有他偷錢。」

該貼文曝光後吸引上萬人按讚，「他接下來的人生還很長呢，我說在服刑的時間」、「我有碰過耶，還想說怎麼前面幾個正常，到我前一個就開始壞」、「工作上也遇過這種自稱被霸凌裝可憐的傢伙，結果反而那些被他汙衊霸凌他的同事都受不了離職」、「難怪我想說機器常壞，這麼爛怎麼也不換一台新的」、「養老鼠咬布袋，支持老闆依法處罰」、「怎麼會在監視器下面還敢手腳不乾淨」。

