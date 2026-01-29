為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從好奇到判斷力 教育部為孩子打造與AI共學工具書

    2026/01/29 11:50 記者林曉雲／台北報導
    教育部為孩子打造與AI共學工具書。（圖由教育部提供）

    教育部為孩子打造與AI共學工具書。（圖由教育部提供）

    生成式AI快速普及，教育部製作「生成式AI學習應用」小工具書，為國小三至六年級設計「我和AI一起學」，以及給國高中生閱讀的「駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課」，陪伴孩子們探索與思考，讓不同年齡的孩子們，都能以最適合自己的方式與AI共學同行。

    教育部資科司科長鄧慧穎說明，「我和AI一起學」是1本充滿插畫與任務的冒險讀本，從生活情境出發，引導孩子實際操作生成式AI，學習如何提問、如何在國語、自然、社會等學科中善用AI協助理解與整理，書中也提醒孩子，思考與創意始終來自於自己，而AI是學習的好幫手，透過引導式問題與自我檢核，孩子學會修正、判斷與再創作，培養主動學習的能力。

    此外，「駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課」工具書，則是陪伴青少年走向更深層的理解，從資訊真偽、媒體識讀，到智慧財產權與隱私安全，手冊引導青少年建立穩定的價值判斷，養成「先求證、再分享」的數位素養。鄧慧穎表示，科技愈強大，責任也愈重要，懂得安全、正確地使用AI，正是未來公民的關鍵能力。

    鄧慧穎說明，教育部希望孩子們在與AI相遇的旅程中，保有好奇、勇於嘗試，也能慢慢學會判斷與選擇，陪伴孩子們懂得用自己的眼睛看世界、用自己的心思考，再借助AI擴展視野，在理解、責任與創造中，長出屬於自己的光。

    教育部為孩子打造與AI共學工具書。（圖由教育部提供）

    教育部為孩子打造與AI共學工具書。（圖由教育部提供）

    圖
    圖 圖 圖
