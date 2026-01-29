花蓮「訂房僅2成」！0206地震以來最慘春節 開1天虧1天

花蓮歷經2024年0403地震、去年馬太鞍洪災後旅客數明顯減少，圖為花蓮市區觀光指標東大門夜市。（記者花孟璟攝）

農曆春節是傳統的花蓮旅遊旺季，但該要火熱的訂房率卻低迷，花蓮縣旅館商業同業公會表示，距離春節只剩半個月，但目前平均訂房僅2成，許多旅店業者慘兮兮「真的是開一天虧一天」，大家都在撐，而上次這麼慘的春節是2018年緊接在0206地震後的農曆年。業者說，今年過年「連東幹線車票都賣到有剩」，壽豐鄉還有老字號渡假村傳出要關門。

以安置300多棵各地老樹知名的花蓮壽豐鄉的怡園渡假村，也傳出將於2月1日停業，這幾天有入住的學校團體營隊在網路貼文「感謝渡假村主動升房等」，但也意外得知渡假村有意出售或改為停業，因為遠雄和理想大地兩家飯店都在加強投資，造成怡園難以為繼。

對此業者不願對外證實，而目前飯店的網路訂房已經關閉，渡假村員工也因花蓮這幾年颱風地震頻仍，從0206地震、0403地震到去年9月馬太鞍洪災旅客減少的影響，員工遇缺不補，停業後目前剩餘約20名員工也將解雇。網友則感嘆「花蓮又要少一間大型旅宿了」、「怡園不是傅友友嗎，怎麼會撐不下去」？

事實上去年馬太鞍洪災後，中央補貼轉介災民安置到旅館民宿，對於許多業者來說是及時雨，但卻傳出資源集中於特定幾家業者，還傳出「單一家申請經費超過800萬元」。業者透露，主要還是地緣關係，加上馬太鞍溪北上橋梁中斷因此先期會往光復鄉沒有受災的幾家、以及瑞穗鄉安置，至於花蓮市的旅館較少因此受惠，怡園則有安排到外地救難隊伍住宿。

依花蓮縣府觀光處統計，受到2024年花蓮0403地震影響，前年（2024年）花蓮縣全年總遊客數671.7萬人，去年1月到12月花蓮縣觀光總人次765.7萬人，比地震後稍微回升，原來去年鏟子超人到光復災區幫忙的期間，依台鐵資料光復站出入總人次超過50萬人，不少超人住在花蓮、吉安、壽豐的青年旅館、民宿，對於震後經濟產生挹注，然比起2022年、2023年的全年近1470萬人，遊客數仍是腰斬。

花蓮怡園渡假村傳出將停業。（取自渡假村官網）

