    首頁 > 生活

    台中爆H5N1禽流感 1/10-26死逾1700隻

    2026/01/29 09:59 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，1月10日出現禽流感症狀，26日出現大量死亡，期間死亡雞隻逾1700隻。（市府提供）

    台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，1月10日出現禽流感症狀，26日出現大量死亡，期間死亡雞隻逾1700隻。（市府提供）

    台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，驚傳1700隻異常死亡，業者隱匿疫情未報，市府採檢證實禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，查出案場在1月10日出現禽流感症狀，26日出現大量死亡，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋，且有宅配貨車進入養雞場，市府表示已展開疫調稽查，釐清相關傳播鏈，防止疫情傳播。

    台中市動保處表示，26日晚間10時許接獲民眾舉報，指豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡，隔日即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡，採集病禽樣本送驗及移動管制，隨後親送檢體至獸醫所，昨天上午9點23分，收到獸醫所傳真通知檢體呈現禽流感病毒陽性反應。

    針對苗栗縣後龍出海口大排26日發現大量遭丟棄死雞共235隻，苗栗縣政府昨（28）日表示，當天採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區養禽場有關，市府表示，目前由苗栗縣動物防疫所調查中。

    市府指出，目前已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀，並依法處5萬至100萬元罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰，現場剩餘5000多隻雞，今天早上8點全數撲殺。

    豐原區豐康牧場證實感染高病原禽流感，案例場剩5000多隻雞預計今（29）日上午8點全面撲殺。 （市府提供）

    豐原區豐康牧場證實感染高病原禽流感，案例場剩5000多隻雞預計今（29）日上午8點全面撲殺。 （市府提供）

