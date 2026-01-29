為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台塑攜手紅十字會發放禮金 1342戶弱勢家庭受惠

    2026/01/29 09:55 記者李文德／雲林報導
    台塑企業和雲林縣紅十字會即日起到雲林、彰化沿海7鄉鎮展開春節關懷慰問，針對1342戶低收入戶家庭，發放每戶3000元禮金。（圖由台塑提供）

    台塑企業和雲林縣紅十字會即日起到雲林、彰化沿海7鄉鎮展開春節關懷慰問，針對1342戶低收入戶家庭，發放每戶3000元禮金。（圖由台塑提供）

    農曆春節將到，為讓沿海鄉鎮弱勢家庭感受年節溫暖，台塑企業和雲林縣紅十字會即日起到雲林、彰化沿海7鄉鎮展開春節關懷慰問，針對1342戶低收入戶家庭，發放每戶3000元禮金。台塑表示，期盼透過實質的經濟支持，陪伴鄉親溫暖過好年。

    慰問活動首站從雲林縣麥寮鄉為起點，由台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑、麥寮鄉長許忠富等人到各村低收入戶家中關懷，其中麥津村黎姓獨居長者，年輕時靠體力換生活，卻因一次受傷導致行動不便，所有積蓄全拿來醫治，連生活都成了問題，所幸村長發現，協助其申請低收入戶，讓其基本生活有了保障，且加上台塑企業三節的關懷慰問禮金，讓其春節能添增衣物及加菜過好年。

    蔡建樑表示，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，多年來持續將關懷觸角延伸至沿海偏鄉，即日至2月4日陸續到雲林麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠，彰化大城關懷，儘管大環境充滿挑戰，但企業實踐ESG的決心未曾改變，在節慶前夕將溫暖送到最需要的鄉親手中，讓這份愛心成為支持弱勢家庭的重要力量。

    台塑表示，今年台灣正式迎來「長照3.0」新紀元，強調照顧資源與社區生活的深度融合，因此與雲林縣紅十字會擔任不僅物資提供者，更是資源橋梁，此次活動隨行社工與護理人員將發揮專業敏銳度，給予溫暖問候的同時，扮演長照資源的「引路人」。透過自然的關懷互動，將政府多元的照顧資訊帶入家戶，協助縮短偏鄉的資訊落差。

    台塑企業和雲林縣紅十字會即日起到雲林、彰化沿海7鄉鎮展開春節關懷慰問，針對1342戶低收入戶家庭，發放每戶3000元禮金。（圖由台塑提供）

    台塑企業和雲林縣紅十字會即日起到雲林、彰化沿海7鄉鎮展開春節關懷慰問，針對1342戶低收入戶家庭，發放每戶3000元禮金。（圖由台塑提供）

