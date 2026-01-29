為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園市淨零日記單月減碳近7000公斤 達人月減500公斤

    2026/01/29 10:14 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    桃市府環保局去年12月舉辦「淨零日記×抽獎拚好禮」活動，透過桃園市碳中和資訊平台鼓勵市民紀錄日常減碳行為，涵蓋低碳飲食、綠色出行、減塑生活與節能省電等生活日常，單月減碳成果出爐，其中，住在平鎮區的個人組冠軍林女士，單月累積減碳達500公斤，是名符其實的「減碳達人」，她透過接雨水澆灌、短程以步行替代騎乘、減少一次性用品、落實蔬食與節能等做法，將日常習慣轉化為實際減碳量。

    環保局長顏己喨表示，在為期1個月的活動期間，合計減碳6915公斤，折算約節省1萬4000度電，相當於種植305棵樹，這些數據顯示只要日常小改變，就能累積為可量化的減碳成果，當個人習慣養成與社區動能並行，減碳效益會被放大，呼籲市民持續在平台紀錄個人行動，讓零碳生活從個人實踐延伸為社區共識，進而提升城市韌性與永續發展。

    環保局表示，活動期間出現多位值得學習並可在社區推廣的個人與團體，除了平鎮區的個人組冠軍林女士，里別團體競賽由平鎮區義興里以近1000公斤的總減碳量奪冠，透過里長與志工在關懷據點的宣導、鄰里互助與活動帶動，將低碳作為融入社區日常。

    環保局表示，此次活動提供多項綠色好禮作為抽獎獎項，個人減碳量排名前10名者還有加碼好禮，獲獎名單與活動詳情已公布於碳中和資訊平台，活動期間的排名與最新進度亦同步在護守桃花源臉書粉專更新，希望民眾持續在平台紀錄減碳行動，每筆紀錄都是對城市永續的實質貢獻，也能透過累積行動看見自身對環境的正向影響，另將以此次成果為基礎持續優化淨零日記平台功能，規劃減碳點數兌換機制，並擴大與里鄰、志工及在地團體合作，推動更多接地氣的減碳方案。

    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播