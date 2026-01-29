桃園市淨零日記單月減碳近7000公斤 達人月減500公斤

桃園市環保局淨零日記抽好禮活動，單月減碳近7000公斤，更有不少減碳達人現身。（環保局提供）

桃市府環保局去年12月舉辦「淨零日記×抽獎拚好禮」活動，透過桃園市碳中和資訊平台鼓勵市民紀錄日常減碳行為，涵蓋低碳飲食、綠色出行、減塑生活與節能省電等生活日常，單月減碳成果出爐，其中，住在平鎮區的個人組冠軍林女士，單月累積減碳達500公斤，是名符其實的「減碳達人」，她透過接雨水澆灌、短程以步行替代騎乘、減少一次性用品、落實蔬食與節能等做法，將日常習慣轉化為實際減碳量。

環保局長顏己喨表示，在為期1個月的活動期間，合計減碳6915公斤，折算約節省1萬4000度電，相當於種植305棵樹，這些數據顯示只要日常小改變，就能累積為可量化的減碳成果，當個人習慣養成與社區動能並行，減碳效益會被放大，呼籲市民持續在平台紀錄個人行動，讓零碳生活從個人實踐延伸為社區共識，進而提升城市韌性與永續發展。

環保局表示，活動期間出現多位值得學習並可在社區推廣的個人與團體，除了平鎮區的個人組冠軍林女士，里別團體競賽由平鎮區義興里以近1000公斤的總減碳量奪冠，透過里長與志工在關懷據點的宣導、鄰里互助與活動帶動，將低碳作為融入社區日常。

環保局表示，此次活動提供多項綠色好禮作為抽獎獎項，個人減碳量排名前10名者還有加碼好禮，獲獎名單與活動詳情已公布於碳中和資訊平台，活動期間的排名與最新進度亦同步在護守桃花源臉書粉專更新，希望民眾持續在平台紀錄減碳行動，每筆紀錄都是對城市永續的實質貢獻，也能透過累積行動看見自身對環境的正向影響，另將以此次成果為基礎持續優化淨零日記平台功能，規劃減碳點數兌換機制，並擴大與里鄰、志工及在地團體合作，推動更多接地氣的減碳方案。

