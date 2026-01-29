發錢了！彰市全台最大「人肉點鈔機」4330萬敬老金200人數到手軟

彰化市長林世賢（右）與大家一起數鈔。（記者湯世名攝）

發錢了！邁入第29年的彰化市春節敬老禮金今天（29日）發放，共有3萬1911位70歲以上長者受惠，金額高達1億9146萬6000元，其中現金部分達4330.2萬元。市公所動員200人清點，桌上擺滿千元大鈔，每個紅包袋塞入6000元敬老金，大家數錢數到手軟，彰化警分局派出150名人次警力護鈔，送到每個長輩手中，一起數錢的市長林世賢說：「彰化市的老人好幸福！」

彰化市長林世賢表示，彰化市長輩專屬的敬老禮金都來自市公所的預算，並非南瑤宮的香油錢，因此，必須是設籍在彰化市6年以上、年滿70歲以上，才有資格領取，一旦戶籍轉出去，再轉回來彰化市，就要再等6年才能領取。雖然市公所財政並非充裕，但仍節省其他開支來做好社會福利。

配合發放禮金的「大工程」，今天上午全市73里里幹事、志工與市公所員工共200人齊聚介壽生活藝文館，大家化身「人肉點鈔機」點鈔，有人直呼「數錢數到手軟」，但也有人「數錢很過癮」，市長林世賢與大家一起點鈔，並將6000元現金逐一分裝進紅包袋後，再由專人將禮金送至各里辦公處或指定處發放；由於同時有多達近4330.2萬元的現金「滿街跑」，彰化警分局也加派警力護鈔。

彰化市今年符合領取資格的長輩共有3萬1911人，發放總金額為1億9146萬6000元。從2021年起提供親領現金或轉帳的方式，目前已有77.38%辦理轉帳，親領現金只剩22.62%，代表轉帳已是主流。

彰化市公所動員150人群聚點鈔發放敬老禮金。（記者湯世名攝）

彰化市敬老禮金今天發放，員工化身人肉點鈔機。（記者湯世名攝）

彰化市敬老禮金今天點鈔後發放。（記者湯世名攝）

