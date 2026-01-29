年終大掃除垃圾怎麼丟？雲縣環保局提醒這幾樣要特別處理

雲林縣環保局提醒年終大掃除要做好垃圾分類，倒垃圾避免久候或錯過垃圾車，可多利用「雲林縣垃圾清運資訊 」APP，即時掌握垃圾車動態。（資料照，記者黃淑莉攝）

春節將至，有不少民眾開始大掃除，雲林縣環保局提醒做好垃圾分類，尤其行動電源，還有瓦斯罐、殺蟲劑等高壓容器，另外裝袋交給資源回收車，以免發生危險，另舊家具等巨大垃圾清運則須先預約登記清運。

環保局長張喬維指出，根據近年統計，春節前後縣內每日平均垃圾量較平日增加約70公噸，若民眾集中於小年夜或除夕排出大量垃圾，易造成清運延遲、排隊擁擠，也加重清潔隊員體力負荷，呼籲民眾分散大掃除時段，可提早春節前兩週逐步進行。

張喬維表示，民眾大掃除也要做好垃圾分類，以免到焚化廠被退運，特別要注意是棉被、枕頭是一般垃圾，丟棄時要先剪碎，舊衣量少可剪碎當一般垃圾，量多時可透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢合法回收管道回收再利用。

張喬維說，特別要注意使用過的高壓容器，包括瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑等，要先洩壓後交給資源回收車，舊的行動電源另外裝袋交給資源回收車人員時要告知，以免因處置不當引發爆炸或火災。

環保局廢棄物管理科長廖崇圜指出，過年除舊布新，有的家庭會換新家具，廢棄舊家具屬巨大垃圾，要先預約清運，各公所清潔隊春節前登記截止日及最後清運日不一樣，可洽詢各地清潔隊。另春節前垃圾清運量大幅增加，垃圾車會有延誤，民眾可多利用「雲林縣垃圾清運資訊」APP，即時掌握垃圾車及資源回收車動態，避免久候或錯過倒垃圾時間。

年終大掃除，行動電源及瓦斯罐、殺蟲劑、防曬噴霧等高壓容器，另外裝袋交給資源回收車，以免發生危險。（記者黃淑莉攝）

