台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中市豐原區牧場檢出H5N1禽流感疫情，市府動員清消。（市府提供）

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感。中市府調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場，市府釐清相關傳播鏈。

台中市豐原區一處蛋雞場近日出現雞隻大量異常死亡，台中市政府26日晚間獲報，27日派員前往採驗送驗，現場發現雞隻出現呼吸窘迫等疑似禽流感症狀，更有部分死雞在場內就地被掩埋，上午開立移動管制通知書。稽查人員巡視養雞場周邊環境未發現死雞蹤影。親送檢體至獸醫研究所。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕28日上午宣布，該案場檢驗結果確診禽流感，全場雞隻將撲殺，業者涉隱匿疫情，依法開罰。市府調查，業者稱1月10日開始出現禽流感症狀。市府統計，自1月10日至26日死亡雞隻逾1700隻。

據了解，該禽場位於豐原區、潭子區交界，地處偏僻，周圍半徑1公里內並無大型養雞場，僅有少數人家飼養10來隻雞，半徑3公里內有3家禽場。市府因應疫情成立前進指揮所，28日中午時完成案場及鄰近3禽場消毒工作，並對所有工作人員、人車進行管制。

有民眾日前在網路社群發文，稱是住在後面工廠的人家，這2週一直有發現豐原地區某家賣蛋的雞場有不明大量死雞，疑似還埋在養雞場裡面花園裡，有些還用布袋裝袋不知道要載去哪裡。案場附近鄰居告訴中央社記者表示，近日沒有聞到臭味，看到新聞才知道該案場確診禽流感。

農業局表示，因業者未主動通報，將依「動物傳染病防治條例」規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依「畜牧法」裁罰。另外，出現症狀期間，有宅配業者貨車進出養雞場，正調查是否還有去其他的雞場，釐清進出人員足跡。

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感。中市府調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋。此為雞蛋示意圖。（資料照，記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法