週四北部高溫23度！全台多雲到晴 日夜溫差大

明天（29日）週四各地大多為多雲到晴。

週四（29日）東北季風減弱，但仍受到較乾空氣的影響，底層迎風的東半雲量較多，偶有零星小雨或飄雨機會，西半部為晴到多雲天氣。北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，明天（29日）週四天氣各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，明天白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物。離島澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖陰時多雲，11至15度。

至於未來天氣，天氣風險公司指出，未來2日清晨溫度較低，日夜溫差大。週五華南又有中層水氣隨著高空西風東移，各地雲量較為增多，不過降雨不明顯，仍是以東半部偶有零星小雨或飄雨，西半部則是多雲或有陽光的天氣，越往北部雲層就越厚一些，看到陽光的機會也相對較低。

紫外線指數方面，週四基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週四東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天各地氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

