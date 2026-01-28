沒有亮點卻最關鍵 台南砸2.3億替31所校園補齊污水建設

學校基地內污水匯流工程，由於各棟建築分散，管線施工路經比一般家戶接管長，經費不低。（南市教育局提供）

為提升校園環境衛生、改善異味與積水風險，台南市推動學校污水匯流改善計畫，自去（2025）年至今年將投入2.3億元，目標於今年底前完成31所學校污水下水道接管工程。

校園環境攸關學童健康，污水接管雖不顯眼，卻是最基礎、也最關鍵的公共建設。由於校園建築各棟教學樓分散且皆設有廁所，需整合原本分散的管線，工程範圍廣、管線路徑長，須先完成校內污水管線串接，才能銜接至校外公共污水下水道。

教育局指出，接管工程經費不低，依校園規模不同，每校約需百萬元至千萬元不等。過去一年僅能完成2至3校，此次則將具備公共污水下水道接管條件的學校一次納入，集中推動，並依法於今年底前全數完成。

教育局強調，施工期間仍保留原有糞管系統，待新管線整合完成後才接通並拆除舊設施，將會安排於週末非上課時間進行，不會影響師生使用廁所，將工程影響降至最低。「接管工程沒有亮點，但在衛生與健康上，是一項默默做好事的工程。」

教育局長鄭新輝指出，去年度已補助3257萬5000元，優先完成協進國小、新營國小及新進國小接管；今年度再集中投入2億元，完成其餘28校工程，確保在法規期限內達標。工程完成後，校園污水匯入公共下水道系統，改善環境衛生並提升下水道使用效益，打造更健康、永續的學習環境。

新營區新進國小校長陳雅君表示，污水匯流接管完成後，校內排水動線更清楚，環境異味與積水問題明顯改善，雨季時也不易出現回堵與潮濕情形，讓師生在校園活動與上課更安心。

永康國中學校基地內污水匯流工程。（南市教育局提供）

