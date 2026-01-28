新北好茶站上世界舞台 囊括3大國際獎最高榮譽

新北茶農再創國際評鑑佳績，在比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」贏得最高榮譽。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局輔導茶農於國際評鑑再創佳績，一舉囊括比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」等3大競賽最高榮譽，今（28）日在市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農將新北特色茶成功推向世界，鼓勵民眾春節送禮首選獲得國際認證的新北好茶，與親友分享。

比利時「頂級美味大獎」被譽為「食品界米其林」，三峽區「玉峯茗茶業」連續7年以蜜香紅茶取得最高榮譽三星獎，更獲頒鑽石獎章。茶農周育成與妻子李秀峯表示，他們肩負傳承茶行百年信譽的責任，7年來連續參賽，要應對茶園不同天氣變化對茶葉條件的影響，國際評鑑以硬水沖泡，容易放大茶湯苦澀感，製茶時憑藉對發酵速度與程度的判斷，呈現蜜香紅茶的蜂蜜及熟果甜香，獲得評審認可。

請繼續往下閱讀...

法國農產品加值協會每年舉辦「世界茶葉大賽」，坪林區「白青長茶作坊」以包種茶獲得本屆金獎。白青長茶作坊由製茶第5代兄弟檔白俊育、白順揚共同經營，10餘年前返鄉承襲父親白青長的手藝。白俊育分享說，去年春季天候極佳，製作的包種茶散發梔子花清香且尾韻清甜，為因應歐洲高礦物質水質易放大苦澀感的特性，競賽茶樣確保沒有苦澀風味干擾，充分展現包種茶香氣與滋味並重的美學。

素有「美食界奧斯卡」之稱的「美食風味獎」，坪林區「文平茶莊」以包種茶獲得3星獎肯定，茶莊由第4代茶農夫婦王翰揚、潘淑娟經營。王翰揚持有茶葉品評的中高級證照，長年參與全國級茶葉品鑑賽事，春季製作的包種茶具有突出的蘭花清甜香氣，在子女協助下嘗試參賽，很開心首次投入國際賽事評比，就獲得最高榮譽。

新北市三峽區「玉峯茗茶業」由茶農周育成（右）與妻子李秀峯共同經營，本次獲得比利時「頂級美味大獎」。（圖由新北市農業局提供）

坪林區「白青長茶作坊」由製茶第5代的兄弟檔白俊育（右2）、白順揚（右1）共同經營。（圖由新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法