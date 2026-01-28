拒絕運動員再成試驗「白老鼠」 監察院巡察國家實驗研究院追蹤改善

監察院教育及文化委員會委員一行人，前（26）日赴國家科學及技術委員會巡察。（監察院提供）

國立台灣師範大學前女足教練周台英遭爆要求選手「抽血換學分」，配合國科會研究，全案揭露後不只撤銷周教練資格、博士學位，也難逃司法審判。對此，監察院教育及文化委員會近日率團巡察國家科學及技術委員會、國家實驗研究院，關切台師大女足隊員長期抽血受試案之後續改善情形，以及研究院旗下生物模式中心設施，了解最新研發成果。

監察院今（28）日指出，該院教育及文化委員會前（26）日由召集人葉大華委員率團巡察國家科學及技術委員會（國科會），該會針對台師大執行國科會計畫強迫女足隊員長期抽血受試案的後續處理、改善情形；國科會主任委員吳誠文表示，該會現已終止補助該計畫，追繳經費並停權相關人員五年，同時訂定「研究人員學術倫理守則」及修正「學術倫理案件處理及審議要點」，加重相關違法行為罰則、連帶責任。

此外，監察委員亦巡察國家實驗研究院國家生物模式中心，包含顯微手術基地、動物房環境，深入瞭解實驗動物培育技術、飼養環境、動物試驗技術、器官晶片研發成果、及動物福祉「3R原則」（取代、減量、優化）落實情形。

監察委員巡察國科會期間，國科會主任秘書林廣宏說明國家科學技術發展計畫（2025-2028）、科技白皮書、8大重點科技領域（智慧機器人、在宅醫療、大南方新矽谷、晶創台灣、人工智慧、太空科技、淨零科技及量子科技）之執行成效等項目。

葉大華表示，科技政策往往走在社會前面，承受的期待與壓力都很大。監察院理解推動政策的困難，但透過本院的調查監督，期待國科會在既有專業基礎上，能持續強化內控機制、跨部會合作，讓科技不只是「領先」，而且是更能「被理解、被信任」，打造臺灣成為永續、均衡、健康的智慧科技之島。

