    尾牙辦在週六讓他超不爽 鄉民注意到「1亮點」全喊：你不去我去！

    2026/01/27 23:02 即時新聞／綜合報導
    鄉民在網上抱怨，公司尾牙活動辦在週六，佔用到私人放假時間，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    鄉民在網上抱怨，公司尾牙活動辦在週六，佔用到私人放假時間，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    農曆春節將近，許多公司都會舉辦尾牙活動，犒勞員工過去一整年的辛勞。不過近日有鄉民在網上發文抱怨，公司的尾牙活動辦在週六，佔用到私人放假時間，讓他非常不滿，心想要不要去檢舉公司，但其他網友注意到「出席者可以領5000元」，一面倒直呼羨慕。

    有網友今天（27日）在PTT發文表示，公司尾牙辦在下週六中午，他對此相當不滿，「現在下班都不能傳line了，結果讓員工用私人放假時間出席尾牙，就算有出席的人可以領5000元，但這樣合理嗎？可以上勞動局檢舉公司嗎？」

    其他鄉民看完紛紛表示，「領5000我會去」、「你不去我去」、「看你日薪有沒有大於5000」、「又沒有強制出席，你是要檢舉什麼？」、「你可以不要去，沒人逼你」、「能領5000又能吃喝幹嘛不去」、「不去沒5000合理啊，5000算加班費嘛」、「吃吃喝喝你是能有多難過？上台跳舞？」、「又沒強迫出席，符合勞基法是在叫什麼？」、「能領5000還有東西吃，你不爽就不要去」。

    據勞動部解釋，尾牙活動是否算工作時間，取決於「強制性」。如果公司明確表示員工可以自行決定要不要出席，不出席也不會扣薪、影響考績，那麼尾牙就算「福利活動」，不算工作時間，公司也不需要發加班費；反之，就算「工作時間」，假如辦在放假日，公司須依法支付加班費。

