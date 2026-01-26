去年出國1894.4萬人次創新高 目的地日本、中國、港澳排前三

交通部觀光署公布2025年出入境人次，其中出境達1894萬4436人次，創歷史新高。（記者蔡昀容攝）

交通部觀光署今天（26日）公布2025年出入境統計。出境1894萬4436人次創歷史新高，熱門目的地前三名是日本、中國、港澳；入境857萬4547人次較去年成長9.1%、恢復疫前約7成，前三名是日本、港澳、韓國客。但整體來看，觀光逆差來到1036萬9889人次。

2025年來台旅客857萬4547人次，較去年785萬7686人次成長9.1%，和疫前2019年1186萬4105人次相比，約恢復7成。前三名依序是日本148萬3176人次、約佔總人次17.2%；港澳131萬0139人次、約佔15.2％；韓國101萬6520人次、約佔11.8%。

國人出境1894萬4436人次，超越疫情前2019年1710萬1335人次紀錄，創歷史新高。旅遊目的地以日本穩坐冠軍寶座，達673萬0817人次，約佔總人次35.5%；中國323萬7511人次位居第二，約17%；港澳219萬3705人次，約11.5%。

根據最新2024年數據，來台旅客每人每趟平均消費1276美元，國人出國平均支出台幣5萬5541元，如要試算2025年觀光產值，並以美元匯率32.1換算，2025年來台旅客產值估約台幣3512億1001萬5301元，國人出國產值約1兆521億9291萬9876元，觀光產值逆差7009.8億元。

觀光署表示，2025年出入境人次差距，主要受匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，導致日本、中國、港澳等市場差距逐步擴大。另，我國觀光市場自1990年均為出境大於入境，國人出境對於國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署也積極規劃「觀光雙輪驅動方案」，擴大國旅及國際旅客來台。國際引客方面，規劃國際客重遊加碼、會展順道旅遊加碼、獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案；吸引國際客來台重遊、參加會展、獎勵旅遊或演唱會等，借重其消費力，鼓勵延長停留、深入探索台灣，並透過大型活動帶動觀光外匯與產業鏈發展，提升台灣國際市場能見度與競爭力，

另外，觀光署也強調，各國疫後觀光表現比較，不僅止於旅客人次，而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」。2025年前三季來台旅客605萬7907人次，較前年同期成長9.2%，國際觀光收入初估78.86億美元、增加11.5%，收入高於人次成長幅度，顯示台灣不僅止於區域旅行短暫停留點，國際客也願意將預算投入台灣城市體驗、餐飲與文化活動。

