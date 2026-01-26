教育部勵學獎學金扶助清寒優秀大專生 受獎生：如同及時雨

教育部勵學獎學金扶助清寒優秀大專生，8000名學生受惠。受獎生表示，如同及時雨。圖為教育部技職司長楊玉惠（右）和高教司長廖高賢（左）說明政策內容。（記者林曉雲攝）

教育部試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」，由學校主動審核經濟弱勢且學業表現優異的學生，每月發給8000元或10000元，一學年計發給7.2萬元或9萬元，114學年投入6.6億元經費，預計可協助8000名清寒優秀大學生。受獎學生表示獎學金如及時雨般，緩解支出壓力，得以更專心投入學習。

致理科技大學吳姓學生因家境清寒，除申請弱勢助學方案外，仍須課餘工讀以負擔生活與學費壓力，但他將困境化為動力，專注資訊技術與資安領域，考取18張資訊類證照並參與競賽獲獎，他說，政府發給勵學獎學金，不僅減輕他的經濟壓力，更讓他感受到努力被看見，得以更專心投入學習。

請繼續往下閱讀...

中國科技大學王姓學生，家庭突遭變故後申請弱勢助學金，才能持續投入專業學習，學業表現優異，作品還獲得國際榮譽獎殊榮，他說，勵學獎學金如同及時雨般，緩解租屋與學習支出壓力，使他能專注畢業與專業發展。

僑光科技大學吳姓學生自幼與母親租屋維生，曾因家庭變故一度面臨學業中斷危機，在師長與助學制度支持下，考取逾50張相關證照，並在競賽中奪冠，他表示，獎助金不僅是經濟支持，更是前進的力量。

國立台中科技大學林姓學生來自單親家庭，靠就學貸款完成學業，期間獲得多項助學金，勵學獎學金讓她能無後顧之憂投入課業與研究，期盼助學制度能持續支持更多弱勢學生。

輔仁大學林姓學生也說，助學措施讓他在減輕家庭負擔之餘，也能投入公共服務與志工行動，例如成為鏟子超人，體現高教培育公民責任的價值。而中原大學郭姓學生來自低收入戶家庭且罹患重大疾病，仍維持優異學業表現，並獲多次書卷獎肯定，已推甄錄取研究所。他表示，勵學獎學金讓他可以安心學習，逐步翻轉家庭處境。

教育部技職司長楊玉惠表示，勵學獎學金由學校運用IR校務研究資料庫，主動篩選符合資格學生的模式，減少學生申請門檻，確保資源精準投入，將依試辦成效滾動檢討，作為未來制度化的重要依據，期以制度性支持，讓經濟弱勢但具潛力的學生，在高等教育階段獲得更多翻轉人生的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法