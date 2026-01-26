為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好天氣掰掰！北部、東北部明越晚越冷 入夜恐有較大雨勢

    2026/01/26 19:30 記者林志怡／台北報導
    明日白天降雨預測。（中央氣象署提供）

    明日白天降雨預測。（中央氣象署提供）

    近幾天各地氣溫明顯回暖，天氣也稍有好轉，但中央氣象署指出，明天受到東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部地區越晚越涼冷，週三北部清晨低溫將再下滑至12到19度，但同日白天起氣溫回暖、日夜溫差大，週六將再有另一波東北季風影響，但降溫幅度有限。

    中央氣象署預報員林定宜指出，明日東北季風增強、華南雲雨區東移，天氣轉為濕冷，北部、東北部越晚越涼冷，中部以北、東北部低溫僅15至16度，南部、花東約17至18度，若低溫與水氣配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率；但白天氣溫方面，北部、東半部仍有19至23度，中南部約25至27度。

    降雨方面，明日東南部地區有零星短暫雨，且明晚至後天清晨大台北山區、基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢，另桃園至台南、台東、恆春半島、澎湖、馬祖、綠島需注意平均風力6級以上、陣風8級以上的強風，台東、綠島蘭嶼、恆春半島沿海有長浪發生。

    林定宜表示，週三北部清晨低溫僅12至19度，但白天起水氣逐漸減少，西半部地區轉為短暫雨或多雲的天氣，週四東北季風減弱，清晨有輻射冷卻，各地早晚偏冷，日夜溫差可達10餘度；白天天氣則以多雲到晴為主，僅迎風面、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

    週五各地也維持多雲到晴的好天氣，僅迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫雨，且氣溫略有回升，北部地區氣溫約19至23度，中部地區11至25度，南部14至26度。

    林定宜說，週六有另一波鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，降雨機率以迎風面的北部、東半部地區為主，有局部短暫雨，中南部多雲到晴，下週日、週一仍是東北季風影響，迎風面的北部、東北部偏涼，其他地區早晚易涼，北部、東半部地區、東部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    明日上午起強風區域分佈。（中央氣象署提供）

    明日上午起強風區域分佈。（中央氣象署提供）

