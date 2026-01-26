迎接馬年！ 台中海洋館《海馬迎新 Horse成雙》展28日登場

三斑海馬。（台中海洋館提供）

台中海洋館迎接2026馬年新春，推出《海馬迎新 Horse成雙》展！諧音「好事成雙」 ，提供一堂生動的寒假生物課，並跨界攜手在地信仰中心「梧棲朝元宮」，將海馬的生物忠貞特性與月老的紅線祝福結合，讓朝元宮的巧克力月老一同為大家應援。

海馬到底是魚還是馬？台中海洋館人員表示，海馬是貨真價實的硬骨魚類，但演化出了海洋中最獨特的「叛逆」構造，打破魚類橫游慣例的「直立泳姿」、像猴子般靈活能捲住海草固定的「捲曲尾部」，以及自然界罕見的「雄性育兒」機制，民眾透過展覽將能親眼見證雄性海馬與雌性海馬的外型差異，以及特殊的育兒袋構造，更能了解海馬的特殊習性，讓孩子在寒假從趣味學習中認識這群深海裡的超級生物。

台中海洋館為了讓科普展覽更具趣味，並特別規劃「穩拿好運」及「Horse來電」2項互動體驗，讓民眾大玩「海馬平衡玩具」及雙人感應打卡裝置的默契考驗。

除了豐富的科普展示，這次特展並與在地百年廟宇「梧棲朝元宮」聯名推出「幸福御守」。台中海洋館表示，海馬是海洋中極少數「終身單一配偶」的生物，象徵對伴侶的絕對忠誠，朝元宮月老掌管天下良緣，兩者結合不僅有月老的香火加持，更蘊含海馬「緊緊勾住幸福」的寓意。

《海馬迎新 Horse成雙》展自1月28日展出至3月8日止，2月10日至2月21日期間，民眾館內消費滿500元（不含門票與餐飲），即可將這份融合海洋生態與在地信仰的「幸福御守」帶回家。

