    首頁 > 生活

    台南仁德的「隱形冠軍」 世界3大名腿之1的金華火腿年節熱賣

    2026/01/26 10:56 記者吳俊鋒／台南報導
    台南仁德區萬有全食品公司醃製的金華火腿，國內供應量最大，年節熱銷。（記者吳俊鋒攝）

    台南仁德區萬有全食品公司醃製的金華火腿，國內供應量最大，年節熱銷。（記者吳俊鋒攝）

    農曆春節將至，與西班牙伊比利火腿、義大利帕瑪火腿等被稱為「世界3大名腿」的金華火腿，是相當應景的年貨，而台南市仁德區的萬有全食品公司，國內供應量排行第一，堪稱「隱形冠軍」，目前各界訂單持續湧入，工作團隊忙碌不已。

    萬有全的金華火腿，做法傳承上海的老字號，是道地的江浙風味，深受歡迎，年銷量達2萬隻，業者田種苗都以台灣溫體豬醃製，堅持品質，成功建立市場口碑。

    若以每支金華火腿平均逾8公斤來換算，業者1年的溫體豬原料使用量超過160噸，相當驚人。

    除了江浙的金華火腿、蜜汁火腿之外，田種苗以深厚的醃製功力為基礎，不斷推出新的加工產品，包含湖南的臘肉、廣式的肝腸等，綜合各地風味，提供消費者多元的選擇。

    近2年，田種苗再根據客戶的回饋、建議，進行新產品的研製，搶攻年貨市場，目前也增售台灣味的高粱酒香腸、客家臘肉，一樣深受歡迎。

    田種苗強調，金華火腿必須採用溫體豬製作，貨源取自善化肉品市場，有來源證明，儘管成本較高，最重要的是讓民眾可以吃得安心。

    田種苗說，金華火腿採自然風乾，以粗鹽醃製後，持續發酵，從一開始到成品，過程長達1年，若是冬天氣候條件佳，不僅風味好，香氣也更濃郁；目前訂單大爆滿，預估農曆春節前半個月就會售罄。

    萬有全食品公司的金華火腿，年銷量達2萬隻。（記者吳俊鋒攝）

    萬有全食品公司的金華火腿，年銷量達2萬隻。（記者吳俊鋒攝）

    萬有全的廣式肝腸，也很受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    萬有全的廣式肝腸，也很受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    除了金華火腿之外，萬有全也推出煙燻的湖南臘肉。（記者吳俊鋒攝）

    除了金華火腿之外，萬有全也推出煙燻的湖南臘肉。（記者吳俊鋒攝）

