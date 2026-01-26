為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    英國戲劇教育權威來台 帶來「國王的新衣」示範教學

    2026/01/26 10:54 記者林曉雲／台北報導
    英國戲劇教育權威Dr. Joe Winston（左一）受邀來台，帶領幼教工作者學習表演性語言教學。（教育部提供）

    英國戲劇教育權威Dr. Joe Winston（左一）受邀來台，帶領幼教工作者學習表演性語言教學。（教育部提供）

    國際戲劇教育權威、英國華威大學戲劇與劇場教育榮譽退休教授Dr. Joe Winston受邀來台，擔任教育部「幼兒園美感教育扎根計畫」國際講座暨工作坊大師，他透過安徒生膾炙人口的故事「國王的新衣」，帶領幼教工作者體驗，運用遊戲、歌唱、吟誦與戲劇策略，所設計的「表演性語言教學」活動，為國內幼教界帶來一場跨界、跨語言及跨文化的深度交流。

    教育部師藝司科長彭寶樹說明，教育部委請國立台南大學辦理「幼兒園美感教育扎根計畫」，今（2026）年為引導老師協助幼兒將抽象的美感經驗具象化為生動的口語敘事；並鼓勵其在自然的師生對話與創作情境中，建構出以幼兒為主體的語言學習場域，因此，邀集國內外幼教專家、幼兒園現場教師及藝術教育工作者，以「藝術跨界系列II—美感做為幼兒語言學習的橋樑」為題，舉辦「2026幼兒美感教育國際講座暨大師工作坊」。

    台南大學表示，工作坊開放報名一週內，社群媒體相關貼文觀看次數迅速累積至4.7萬多次，收到國內學前領域師培教授、幼兒園現場教師的報名資料外，更有海外相關領域師培教授、中小學教師、藝術教育工作者及多名家長表達高度參與意願。

    教授Winston在進入華威大學任教前，曾於英國中小學任教並擔任校長，具備深厚的第一線教學與教育領導經驗。其後於華威大學擔任教授，長年負責協調戲劇與劇場教育相關課程，深耕戲劇與第二語言學習領域多年，其課程在國際間享有高度聲譽，具有豐富的跨國研究與實務教學經驗。

    今（26）日大師講座「表演藝術之美—學前階段的語言學習」中，Winston指出，語言學習不只是「記單字、學文法」，而是一種結合身體、情感與想像力的整體學習經驗，當孩子透過戲劇與遊戲進行學習時，能在沒有壓力、情緒安全的環境中，自然接觸發音、詞彙與句型，也更敢開口表達，他並運用數個範例，以現場教師能理解的語言，說明「表演性語言教學」，也提出「地圖」與「故事」兩個概念，來比喻這樣的教學法在學習旅程中的意義。

    英國戲劇教育權威Dr. Joe Winston，帶領幼教工作者學習表演性語言教學。（教育部提供）

    英國戲劇教育權威Dr. Joe Winston，帶領幼教工作者學習表演性語言教學。（教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播