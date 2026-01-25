最高補助30萬 高雄6–15樓集合住宅公共安全改善即起申請

針對常見影響逃生與防火安全的缺失，高市府將持續提供經費協助改善。（資料照）

為提升集合住宅公共安全，高雄市工務局長楊欽富今（25）日宣布，今年補助對象從原先的8至15樓，放寬至6至15樓集合住宅皆可申請，並將最高補助金額提高至30萬元，申請期限則延長至12月1日。

高雄市從111年公告實施「8樓至15樓集合住宅」，應每3年1次於第一季前辦理建築物公共安全檢查及申報；6至7樓集合住宅自114年起，也應每4年1次於第一季度前完成申報。

為強化集合住宅使用安全，工務局今年持續補助集合住宅改善公安缺失補助，補助對象更從原先的8至15樓，放寬至6至15樓集合住宅都可申請，並將最高補助金額提高至30萬元，但已獲其他市府相關補助計畫者，不得重複申請。

高雄市工務局長楊欽富指出，今年補助項目新增三類，包括住戶外推門扇影響安全梯的門扇（含框）拆除改善、避雷設備修繕或更新，及緊急供電系統改善。管理委員會或管理負責人可依公共安全檢查結果，針對需改善項目進行施工，完成申報後即可申請補助。

工務局提醒，公共安全設施攸關住戶生命安全，針對常見影響逃生與防火安全之缺失，市府持續提供經費協助，鼓勵社區主動改善。如對申請程序有疑問，可於上班時間洽詢市府四維行政中心5樓建管處第五、六課，電話07-3368333，北高雄轄區：分機 2418–2422；南高雄轄區：分機 2423–2427。或至建管處網站查詢與下載：http://build.kcg.gov.tw/。

