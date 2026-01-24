為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明燈慈善會攜手摩登系統櫃捐家具 馬公市長黃健忠贈感謝狀

    2026/01/24 16:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    明燈慈善會與摩登系統櫃，寒冬送暖捐贈家具。（馬公市公所提供）

    明燈慈善會與摩登系統櫃，寒冬送暖捐贈家具。（馬公市公所提供）

    明燈慈善會與摩登系統櫃澎湖店攜手捐贈家具，馬公市長黃健忠代表致贈感謝狀，感謝慈善團體與在地企業共同投入公益，實踐社會關懷精神。

    這次捐贈共計衣櫃30組、摺疊桌30張，由明燈慈善會澎湖分會發起，結合台南明燈慈善會黃純金女士與摩登系統櫃澎湖店熱心響應，市公所社會課協助統整需求、媒合，將物資分送多戶低收入家庭，協助改善居家收納條件，讓生活環境更為整潔便利，迎接嶄新年節。

    黃健忠說，明燈慈善會長期關注在地弱勢族群，持續投入實質援助，令人敬佩。此次捐贈不僅提升家庭空間機能，更帶來心理層面的支持與尊嚴。他也肯定摩登系統櫃落實企業社會責任，將實際行動化為對地方的具體貢獻，展現企業與社區共好的正向循環。

    他指出，馬公市公所長期重視社會安全網建構，面對第一線需求時，特別仰賴民間團體與企業力量的挹注，讓關懷資源能更快、更有效地抵達需要的家庭。公部門擔任的是資源整合與行政支援的角色，民間善行則是溫暖城市的基礎力量。

    馬公市長黃健忠致贈感謝狀，給明燈慈善會澎湖分會。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠致贈感謝狀，給明燈慈善會澎湖分會。（馬公市公所提供）

