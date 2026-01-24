民間首輛清潔車進駐貢寮 靈鷲山捐266萬設備助環保

新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，並回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。（記者羅國嘉攝）

靈鷲山慈善基金會今（24）日捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車，給貢寮區清潔隊使用，是當地首輛受贈清潔車。新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。

捐贈儀式在靈鷲山聖山寺舉行，約500人出席，劉和然、靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、靈鷲山全國護法委員代表與新科委員家屬，新北市環保局長程大維、貢寮區長柯建輝、地方里長等人共同見證善舉。

劉和然說，靈鷲山佛教團體與慈善基金會長期支持新北市，市府每年雖編列龐大經費汰換垃圾車、清潔車及資源回收車，新北市目前共有872輛垃圾車與1265輛資源回收車，隨人口成長與都市發展，清潔隊作業負荷日益加重，市府今年編列約4.7億元汰換與新購134輛清潔車輛與機具，但仍有約16.5％、逾200輛車齡超過15年。此次民間捐贈能有效加速設備更新；這次捐贈更是貢寮區首輛清潔車，意義重大。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師說，清潔隊同仁長年守護城市環境，肩負繁重且關鍵的工作，是維繫市民生活品質的重要力量。基金會秉持「守護心靈、互助共濟」精神，盼透過捐贈實質設備，成為清潔隊後盾，並號召更多夥伴投入環境關懷行列。

程大維說，市府已訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，歡迎企業、基金會、社團、宮廟及各界團體共同參與捐贈行列，透過公私協力，攜手打造乾淨、宜居且永續的新北市。

