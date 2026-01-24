為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民間首輛清潔車進駐貢寮 靈鷲山捐266萬設備助環保

    2026/01/24 16:33 記者羅國嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，並回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，並回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。（記者羅國嘉攝）

    靈鷲山慈善基金會今（24）日捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車，給貢寮區清潔隊使用，是當地首輛受贈清潔車。新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。

    捐贈儀式在靈鷲山聖山寺舉行，約500人出席，劉和然、靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、靈鷲山全國護法委員代表與新科委員家屬，新北市環保局長程大維、貢寮區長柯建輝、地方里長等人共同見證善舉。

    劉和然說，靈鷲山佛教團體與慈善基金會長期支持新北市，市府每年雖編列龐大經費汰換垃圾車、清潔車及資源回收車，新北市目前共有872輛垃圾車與1265輛資源回收車，隨人口成長與都市發展，清潔隊作業負荷日益加重，市府今年編列約4.7億元汰換與新購134輛清潔車輛與機具，但仍有約16.5％、逾200輛車齡超過15年。此次民間捐贈能有效加速設備更新；這次捐贈更是貢寮區首輛清潔車，意義重大。

    靈鷲山聖山寺監院懇慧法師說，清潔隊同仁長年守護城市環境，肩負繁重且關鍵的工作，是維繫市民生活品質的重要力量。基金會秉持「守護心靈、互助共濟」精神，盼透過捐贈實質設備，成為清潔隊後盾，並號召更多夥伴投入環境關懷行列。

    程大維說，市府已訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，歡迎企業、基金會、社團、宮廟及各界團體共同參與捐贈行列，透過公私協力，攜手打造乾淨、宜居且永續的新北市。

    靈鷲山慈善基金會捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車。（記者羅國嘉攝）

    靈鷲山慈善基金會捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車。（記者羅國嘉攝）

    靈鷲山慈善基金會捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車。（記者羅國嘉攝）

    靈鷲山慈善基金會捐贈新北市環保局一輛價值約266萬元、6立方公尺的密封壓縮式垃圾車。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，並回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式代表市府受贈，並回贈感謝狀，肯定基金會長期投入公益、關懷地方的用心。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播