週末多雲到晴好天氣！ 氣象粉專：須留意日夜溫差大

氣象粉專天氣風險指出，週末逐漸回溫，為多雲到晴好天氣，但日夜溫差較大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（23日）白天起氣溫逐漸回升，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天強烈大陸冷氣團減弱，週末逐漸回溫，但日夜溫差較大；下週東北季風影響，北台灣再轉濕冷。

天氣風險分析師黃國致今天上午在臉書貼文中表示，今天迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉；下午起乾空氣移入，環境水氣減少，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫雨。

黃國致說，今天各地白天溫度回升，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫18至22度，南部高溫20至22度；夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫12至15度，空曠地區仍可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12至13度。

黃國致稱，週末（24至25日）除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，週六（24日）苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至23度，中部及台東高溫20至24度，南部地區高溫可來到22至24度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫12至16度，南部及花東低溫16至17度。

黃國致分析，週日（25日）各地溫度會再上升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫21至25度，南部地區高溫23至26度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫13至16度，南部及花東低溫17至18度。週末日夜溫差較大。

黃國致指出，下週一（26日）白天期間各地天氣大致穩定，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。氣溫方面白天各地仍溫暖，北部及東北部地區高溫20至24度，中部及花東高溫22至25度，南部地區高溫23至25度；夜晚清晨北部及東北部地區低溫14至16度，中部地區低溫15至17度，南部及花東低溫16至18度。日夜溫差仍大。

黃國致說，下週二至下週三（27至28日）迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度下降明顯，日間高溫可降至16至17度，中、南部受影響較小。下週四（29日）東北季風稍減弱，各地回暖天氣轉好。

