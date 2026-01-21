赤手攀登101！網問「爬到一半如何上廁所？」霍諾德解答了

極限攀岩家艾力克斯霍諾德，挑戰徒手攀登台北101外牆。（翻攝YT）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將赤手攀登508公尺的台北101，也會在Netflix進行全球直播，引發熱烈討論。不過，許多網友好奇，攀岩通常都要花上許多時間，甚至是花上好幾天，許多人想問過程中是要如何上廁所，對此，霍諾德解答了。

霍諾德曾在GQ Taiwan的YouTube頻道訪問中分享，進行多日攀岩通常都要花上好幾天，許多人都會好奇在攀爬過程中該如何進行大小便。對此，霍諾德說，其實在1960、70年代，多數人都是在攀爬過程中直接上廁所，或直接上在牛皮紙袋中，再從山壁上直接丟到山谷，但他強調，「現在這招是會引起公憤的，所以萬萬不可」。

霍諾德表示，現在都要將排泄物包好，當他要去多日攀岩時，他一般都會先上在袋子裡，再把袋子綁好，封成一小袋後，塞進喝完水的水壺裡，最後再用膠帶封起來，吊在裝備包下方並跟著他一起往上攀，等最後登上山頂時，再把這些髒東西倒出來丟進垃圾桶裡。

霍諾德曾在訪談中表示，2013年他曾為了某個電視節目計畫勘查過台北101，雖然後來節目告吹，但他當時就驚覺，「這棟建築簡直是為了攀岩而生」。當年他也勘查過杜拜哈里發塔，但他發現哈里發塔的外牆太滑，且結構挑剔，雖然理論上能爬，但感覺更像是為了搏命而爬，相較之下，台北101有一種截然不同的魅力，「這才是我花了一輩子練習後，真正想尋找的挑戰。」

