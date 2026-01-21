為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東這房東好佛心！7坪套房月租4700包免費早餐 還可申請租金補貼

    2026/01/21 18:56 記者羅欣貞／屏東報導
    房東還請專人現煎蛋餅、蔥油餅等熱食。（讀者提供）

    房東還請專人現煎蛋餅、蔥油餅等熱食。（讀者提供）

    許多房客常是拿著熱騰騰的蛋餅、蔥油餅和玉米濃湯回房間享用。（讀者提供）

    許多房客常是拿著熱騰騰的蛋餅、蔥油餅和玉米濃湯回房間享用。（讀者提供）

    屏縣長治鄉的租屋學苑提供免費早餐。（讀者提供）

    屏縣長治鄉的租屋學苑提供免費早餐。（讀者提供）

    房東提供茶葉蛋、紅茶等餐點。（讀者提供）

    房東提供茶葉蛋、紅茶等餐點。（讀者提供）

    房租節節攀升，常讓租房的學生、上班族感受到沉重壓力，不過，位於屏東縣長治鄉一處鄰近大仁科大、農科的租屋學苑，約7坪套房月租4700元起跳，週一到週五還供應專人現煮的早餐buffet，且已持續6年，約100間客房常是滿租。一位租了3、4年的房客開心說「每月可以省下快3000元的早餐錢！太貼心了」。

    該處學苑是一對夫妻經營，先生過去是台商，經營電子零件工廠，和許多知名大廠老闆都打過交道，政商關係良好，10年前急流湧退，回到故鄉屏東縣當起包租公和包租婆，房子出租給附近大學的學生，以及上班族。目前依套房房型不同，月租在4700元到1萬元左右。

    張姓房東太太說，剛開始以照顧員工的方式服務房客，每年春節前都舉辦尾牙，席開約25桌，還舉辦人人有獎的抽獎活動，後來覺得不是每位房客都有時間參加，於是把每年辦尾牙的20、30萬元經費，用來提供早餐，這樣每個人都可以參與到。

    房東每週一到週五早上7點到9點供應早餐，主餐有皮蛋瘦肉粥、關東煮、蛋餅、蔥抓餅、肉圓、炒麵、鐵板麵、涼麵、蒸餃、麵線焿、蘿蔔糕、炸雞塊、薯餅、薯條、水煎包、肉包、菜包、銀絲卷、飯糰、火腿蛋吐司、三明治等選擇，每日菜色不同，輪流提供，也不定期供應玉米濃湯、紫菜湯，房客可以自己烤土司，有巧克力、花生、奶酥、草莓、桔子、起司抹醬提供，還有現煮熱咖啡、冰紅茶、鮮奶茶、冰咖啡牛奶、冰豆漿、柳橙汁，以及茶葉蛋、水煮蛋等。訪客也可以吃，自由捐獻即可。

    有房客表示，房東在端午節也提供肉粽、中秋節有月餅、冬至還有湯圓，過年期間還有糖果、餅乾可吃，下午不定期供應蓮霧、鳳梨、蜜棗等，最重要的是還能申請租金補貼，「真的讓我們省掉不少錢！」。

    房東強調，每月準備早餐約要花2.5萬元，把房客當家人一樣看待，這些服務一點都不麻煩。

    提供免費早餐成為該學苑的最大賣點之一。（讀者提供）

    提供免費早餐成為該學苑的最大賣點之一。（讀者提供）

    提供免費早餐的租屋學苑，套房約7坪起跳。（讀者提供）

    提供免費早餐的租屋學苑，套房約7坪起跳。（讀者提供）

