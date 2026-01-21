帶5款零食去語言學校掀暴動！她曝：日韓同學都想直接飛台灣

一名女網友近日在網路發文分享自己到菲律賓宿霧就讀語言學校的經歷。圖為菲律賓宿霧語言學校示意圖，與新聞當事人無關。（路透檔案照）

一名女網友近日在網路發文分享自己到菲律賓宿霧就讀語言學校的經歷。她表示，自己準備了鳳梨酥、牛軋餅、義美小泡芙、蛋捲、芋頭酥等5款台灣傳統零食，要分給同學吃，結果險些造成「校園暴動」，還有同學誇張地表示，想為了食物直接飛一趟台灣。

原PO昨日在「Dcard」發文分享，她出國時準備了上述5種台灣零食。這是她準備行李時，她的媽媽特別交代帶上的，原本還覺得很重、很煩，結果竟成了她在學校的「護身符」。她分享，每次下課一拿出來，座位旁邊就瞬間變成了小型聯合國，各國同學都跑過來蹭，還「搶到差點打架」。

原PO點名，首款受到瘋搶的就是鳳梨酥。她觀察到，雖然這是常見的伴手禮，本以為老套，但卻意外受歡迎。連日韓同學都對酥皮與內餡的搭配驚艷不已，她親眼看到同學們以宿舍內「超難喝的咖啡」配著吃，都吃得津津有味。

其次是讓原PO感到驚訝的牛軋餅。她原本擔心外國人無法接受「鹹甜」口味，沒想到日韓朋友竟然「整個瘋掉」，頻頻詢問哪裡可以買到，甚至有人誇張表示「為了這個想直接飛台灣」，讓原PO幽默表示早知道就帶一整箱來賣，「學費直接賺回來」。

第三款則是國民外交之光義美小泡芙。外國朋友公認其口感脆而不膩，比起國外甜度爆表的餅乾更耐吃，即使原PO因為行李箱太擠，將一半的餅乾壓成碎屑，同學依然搶食一空。

此外，包餡蛋捲也讓外國同學大開眼界。原PO提到，外國人習慣吃空心蛋捲，第一次吃到塞滿花生醬、口感厚實的蛋捲，每個人表情都「超震驚」，連老師都會默默晃過來詢問「還有沒有」？

最後一款則是視覺感十足的芋頭酥。原PO表示，紫色螺旋的外觀常讓外國人研究半天，甚至誤以為是手工製作；雖然原本擔心有人不敢吃芋頭，但因口感綿密且甜度適中，深受好評。不過她也提醒，芋頭酥效期較短，到校後必須趕快分掉。

原PO最後感嘆，雖然這些零食佔了不少行李重量，但看到大家滿足的表情，覺得這波「外交」非常值得，也建議大家未來若有出國機會，行李箱還有空間的話可以多帶一些。

該貼文引發不少網友熱議，紛紛留言：「零食外交」、「食物真的是最好的破冰道具」、「小泡芙真的神」、「香港朋友很愛台灣的煎餅」、「有一年跟幾個同學一起過農曆新年，我自己就烤了鳳梨酥帶過去，我香港、中國跟南韓的同學都搶瘋了」、「我遊學時帶的科學麵，他們都好愛」、「我當初在宿霧也是靠牛軋餅收服老師的」、「2月初準備要去宿霧，決定帶鳳梨酥、牛軋餅跟義美小泡芙了！」

