    首頁 > 生活

    張榮發紀念特展開幕 「1展件」曝生前愛店及冰淇淋吃法

    2026/01/21 00:14 記者蔡昀容／台北報導
    長榮集團創辦人張榮發辭世十週年紀念特展，還原張榮發生前最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，民眾週三觀展完成指定任務，即可換取限量的台大農場冰淇淋。（張榮發基金會提供）

    長榮集團創辦人張榮發辭世十週年紀念特展，還原張榮發生前最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，民眾週三觀展完成指定任務，即可換取限量的台大農場冰淇淋。（張榮發基金會提供）

    長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十週年，該集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息」紀念特展，20日起在張榮發基金會B1開展，展期至2月22日止，現場展出其未曾曝光的親手文稿、等身蠟像等物件，而現場一幅畫，也意外透露張榮發的冰淇淋愛店，以及其特殊吃法。

    「所信所行‧善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」20日開展，四大展區分別是張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件物件，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等。

    基金會表示，張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店Berthillon貝蒂雍，他還格外喜歡將香草與巧克力兩種口味攪拌後混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫。

    展期期間，每週三推「冰淇淋日」，參觀民眾秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。展場另有抽獎活動，「扭蛋送好禮」，完成指定流程，即有機會獲貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；「看展送機票」，掃描展區現場QR Code答題，有機會獲長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等。

    來自基隆的郭先生，透過新聞得知開展消息後，首日一早就來參觀。他說，自己很景仰張榮發，他也參加「玩扭蛋送好禮」活動，抽中咖啡禮盒；另有祖孫三人一起參觀特展，奶奶邊看展邊對孫子解說，祖孫還一起在拍貼機前合影；台北市古亭國小的小朋友一進展場，就被大飛機及大船吸引。

    紀念展免費開放參觀，期間僅小年夜與除夕公休。除了平面與多媒體展示，現場設有交響樂互動區、拍貼機、打卡拍照區。位於張榮發基金會大樓的海事博物館也於展覽期間同步免費開放。

    長榮集團創辦人張榮發辭世十週年紀念特展，展出張榮發親筆手稿。（張榮發基金會提供）

    長榮集團創辦人張榮發辭世十週年紀念特展，展出張榮發親筆手稿。（張榮發基金會提供）

