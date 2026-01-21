高雄前十大易肇事路段鳳仁路居冠 鳳山區包辦3條道路

鳳山區建國、青年路均為前十大易肇事路段。（記者陳文嬋攝）

高雄市前十大易肇事路段最新統計出爐，以仁武區鳳仁路年超過350件車禍蟬聯冠軍，最大行政區鳳山區包辦3條道路最多；此外，台88快速道路大寮段、鳳山段均入列，提醒民眾留意。

市府最新統計出爐，去年交通事故發生11.2萬多件，造成146人死亡、4.8萬多人受傷，以仁武區鳳仁路發生355件車禍、造成151人受傷最多，已經連2年奪冠。

其次為鳳山區建國路發生303件車禍、造成117人受傷，三民區民族一路發生273件車禍、造成146人受傷；台88大寮段發生260件車禍、造成43人受傷，台88鳳山段發生245件車禍、造成16人受傷。

此外，鳳山區人口數破35萬多人居冠，連帶3條道路車禍最多，除了建國路、台88鳳山段外，青年路發生242件、造成113人受傷。

還有三民區九如一路發生226件、造成65人受傷，楠梓區德民路發生221件，造成1人死亡、70人受傷，苓雅區建國一路發生220件、造成81人受傷，前鎮區中山四路發生214件、造成138人受傷。

警方分析主要肇事原因，以未依規定讓車7407件最多，其次為未保持行車安全距離4417件、未保持行車安全間隔2709件；主要發生時段為上下（學）班時段，以下午4時至6時共5741件最多、其次為上午8時至10時共4955件。

市府表示，近5年交通事故呈現持續下降趨勢，警方持續落實熱區熱時精準執法，搭配交通局改善標線、標誌、調整號誌等工程手段，呼籲民眾守法、減速慢行，降低車禍事故風險，打造高雄成為安全城市。

