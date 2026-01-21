百年工藝結合現代經營 桃園大房食品獲頒「桃金百年老店」

桃園市長張善政（中）日前往大溪區，致贈大房食品公司「桃金百年老店」匾額。（桃市府提供）

桃園市長張善政昨（20）日前往大溪區，致贈大房食品公司「桃金百年老店」匾額，肯定大房豆干持續導入創新思維，將百年工藝與現代經營模式結合，展現老店轉型升級的典範，也期盼藉由表揚，帶動更多老店投入創新，形塑桃園老店品牌新價值。

陪同的市府經濟發展局長張誠表示，大房食品不僅是「桃金獎」優良店家，更獲經濟部百年老店認證，2025年入選經濟部「台灣菁英老店」選拔，獲肯定。大房食品近年積極推動製程升級，將製作豆干過程中產生的豆渣由原先視為廢棄物，轉化為可再利用資源，落實循環經濟理念，也象徵傳統豆干產業在永續與創新上的再生契機。

請繼續往下閱讀...

大房食品股份有限公司總經理黃建嘉表示，能獲頒市府首面百年老店匾額深感榮幸，很感謝市府長期支持在地傳統產業發展。未來將持續聚焦產業痛點，深化永續經營模式，期盼大房豆干能成為百年企業標竿，帶領整體豆干產業邁向下一個嶄新的百年。

大房食品創立於1923年，從創始人黃屋開始販賣豆干，由於較早的豆干不能久放，黃屋發明用鹽水去煮豆干，加上天然膠糖染料，使豆干能防腐，進而一代一代相傳不斷研製不同口味的豆干，其後代發展出如「大房豆干、」「黃日香」等知名品牌；大房食品2025年獲經濟部地方特色創意大賽優勝，並於2008、2010年至2024年多次獲選「桃金好禮」。經發局持續以經營體質優化、包裝升級及多元通路行銷，協助歷屆「桃金好禮」業者拓展新商機，全面提升桃園優質伴手禮與店家競爭力。

大房食品創立於1923年，是桃園大溪在地百年老店。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法