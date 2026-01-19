全教總不滿校事會議改革案要上街 鄭英耀：終極目標要廢除

立委質詢全教總不滿校事會議改革案要上街，教育部長鄭英耀（左）答詢表示，改革很難一次到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。（記者林曉雲攝）

教育部改革中小學校事會議案拍板，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序、增輔佐人機制等，立委萬美玲和柯志恩詢問全教總發動全國教師於1月25日遊行陳抗，教育部長鄭英耀今（19）日在立法院教文會專題報告答詢表示，期待教師團體看到教育部的努力，同時要兼顧兒少、家長團體和教師團體，教育部尊重全教總訴求，但期待不要傷了教育部支持教師團體的心，能夠彼此尊重，改革很難一次到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。

立委郭昱晴表示，1月12日教育部提出改革案，她肯定刪除匿名檢舉，並完備程序正義，但提醒後續執行時，教育部應設立受理分流的檢核機制，當老師不容易，對於平反老師的補償應速建立。

鄭英耀答詢表示，刪除匿名檢舉應可減少一半以上案件，也要避免小案大辦，明天開始會進行相關說明會，上路後蒐集案例，半年（今年6月）會提出實施成果之檢視，而將心比心，他也完全同意當老師不容易，平反老師補助機制涉及銓敘部權責，教育部與銓敘部研商中。

立委羅廷瑋質詢關注全教總號召教師上街頭，鄭英耀答詢表示，教育部尊重全教總的訴求，但法令修正很難一次到位，至少教育部是往那個方向在努力，而這次修法很多內容是來自教師團體的訴求，教育部投入一年時間進行改革，如果完全無法了解的新制好處，仍根據舊制去抨擊小案大辦，他不能接受。

立委柯志恩和萬美玲批評，增設初篩流程的4人會議是疊床架屋。鄭英耀答詢表示，這次修法的方向是往前走的一步，可以理解學生、家長與教師在個案中仍可能有不同意見，在多元社會中難以避免，但期待親師之間重新建立信任，校園回到過去相互理解與尊重的狀態，這些高度對立的校園機制夠自然退場，而不是成為常態，終極目標是希望廢除校事會議，回到教評會，但也要理解當時教育部創設校事會議，是回應當時的環境和需要。教文會質詢進行中。

立委萬美玲表示，教育部增設初篩流程的4人會議是疊床架屋。（記者林曉雲攝）

