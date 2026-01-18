學測英文5標估與去年相近 高中師曝作文高分關鍵

台北市高中英文科教師群認為，學測英文科整份試題難易適中，對考生友善。（記者楊綿傑攝）

考生「賺到」！今年大學學測英文科混合題出現高三模擬考類似內容，台北市高中英文科教師群認為，整份試題難易適中，對考生友善。文章題材偏重文化與歷史，非選擇題的翻譯作文題目也貼近生活經驗，考生不難發揮，高分關鍵在於多描寫圖片場景細節，整體預估五標應與去年差不多。

中正高中教師吳佳穎表示，詞彙題大多以單字本身常見的意思搭配前後文意線索即可判斷答案，不過須留意第8題、第10題會有誘答選項。綜合測驗則要注意文意上下文來判斷轉折詞、適用單字片語，以及文法，2偏主題分別為白犀牛如何透過排泄物進行社交溝通、飲茶文化中「點心」的發展歷史。

成功高中教師陳國泰指出，文意選填題談午睡的健康益處，是有趣且能學到知識的文章，內容對學生友善，作答算容易；而篇章結構內容主題談到「微笑」及在不同世代代表會產生的解讀，並未考出指示詞、轉折詞、代名詞等較複雜內容，考生只要能夠了解語意，找到關鍵字詞，選出答案不難。

閱讀測驗的部分，成淵高中教師李宜樺分析，內容包括南極探險隊出航的艱辛旅程、歐式螺旋梯的古今功能、地圖主要方位的歷史演變等，今年考出較多關於意旨、細節的題目，考生必須仔細閱讀並理解前後文。而混合題則是看懂商家陳述的理念就可以，不涉及方向判斷問題，其中第50題考「uniqueness」的片語，高三模擬考曾有類似考題，考生「賺到」。

非選題方面，建國高中教師劉家慧認為，考生看到題目應該可以放鬆心情。以翻譯題來說，句構簡單、生活場景，只要使用高一的單字就可以處理，但要注意單複數的表示。作文是看圖寫作形式，是考生熟悉的架構，內容除了呈現養寵物、養小孩的共存與取代情況，若要高分就必須多描寫圖片場景的細節，而談經驗時則要擴大到生活觀察。

