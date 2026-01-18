為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南做工行善團趕工 第322戶弱勢屋農曆年前完工

    2026/01/18 13:07 記者王涵平／台南報導
    農曆春節將屆，台南做工行善團油漆工會志工今日前往官田區及麻豆區趕工修繕弱勢屋。（記者王涵平攝）

    農曆春節將屆，台南做工行善團油漆工會志工今日前往官田區及麻豆區趕工修繕弱勢屋。（記者王涵平攝）

    農曆春節將屆，台南做工行善團油漆工會志工今日前往官田區及麻豆區修繕弱勢屋，家住官田區卑南族陳女士僅靠老人生活津貼維生，住家在丹娜絲颱風損壞，住家今日油漆粉刷後完工，為做工行善團第322戶修繕完成的案件，官田區長洪聰發特地頒發感謝狀給修繕志工。

    74歲陳女士每月仰賴4000多元的中低收入老人生活津貼維生，住家屋頂及廚房多處損壞，無力負擔高額修繕費用。做工行善團場勘後隨即展開修繕工程，泥水工會、電子機械加工工會、木工工會及電氣工會陸續進場修繕。

    麻豆區譚先生獨自照顧身心障礙弟弟，全家僅靠父親職軍遺眷半俸約2萬餘元維持家計，生活艱辛，泥水等工會修繕後，今由油漆工會進行粉刷，原本斑駁老舊的牆壁，變得亮麗整潔。

    今日修繕志工有家庭志工夫妻檔包括油漆工會的邱重欽與吳鳳娥、王棋瑞與龍亮均，以及勞工志願服務協會的梁志男與林佳香，南市勞工局長王鑫基表示，感謝志工以專業技藝與熱忱，在寒冬中為弱勢的家園漆上全新色彩。

    台南做工行善團完成第322戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團完成第322戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

