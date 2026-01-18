為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學測英文難度中偏易 狗派考生見寵物題太嗨來不及收尾

    2026/01/18 12:11 記者董冠怡／台北報導
    115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考場外，師長應援團為考生加油打氣。（記者廖振輝攝）

    115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考場外，師長應援團為考生加油打氣。（記者廖振輝攝）

    大學學測第二天，英文科考試上午9點20分至中午11點登場，鈴響交卷後，考生們依序步出大同高中考場，不論是應屆考生或是大學生重考，均表示今年英文考題程度中間偏易，並指作文題目談到從養轉為養寵物的社會趨勢轉變，相當靈活，考驗對日常生活的觀察和體悟。

    成功高中林同學表示，高一開始準備 ＧＲＥ考試，每天也會維持至少半小時的英文時間，一天會花大約10小時讀書備考學測，跟歷屆包含指考、學測在內的考古題相比，尤其最近一次模擬考時，選項相對模糊，時常必須面臨即便使用刪去法，還是會遇到二選一的難題，因此認為今年英文單字、閱讀及作文等考題難度「中偏易」，相對平易近人。

    台灣大學三年級呂同學指出，今年陪同就讀北一女的妹妹一起參加學測，結果陰錯陽差分散在不同考場，但仍阻礙不了兄妹倆隔空互相加油打氣。英文試題不會很難，對他而言都是看得懂的英文，時間分配上也頗充裕，預留40分鐘給作文，思考如何闡述及下筆分析娃娃車載寵物跟載小孩的趨勢探討，但也自覺心態有點放鬆，讓狗派的他越寫越開，寫得「太飄了」且來不及收尾，頗覺可惜。

    同樣是台大生的大一新鮮人吳同學說，去年數Ａ考太爛僅10級分，今年乾脆全部再考一次，家人也很支持，運氣好的話，看看能否考上心目中的校內其他理工科系。相較之下，今年英文單字、題組和克漏字等題型都比去年的一字多義、艱澀字詞的情況簡單，作文題目指示清楚易懂，包括提供兩張圖片，要求說明分別代表的意涵，造成現象的可能原因及潛在影響，寫來駕輕就熟。

    考生及家長坐在操場看台上休息。（記者董冠怡攝）

    考生及家長坐在操場看台上休息。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播