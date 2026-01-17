雙胞胎甜心姊妹花從小當同學 區公所上班再當同事

雙胞胎葉芷寧（左）和葉芷綺從小讀同一所學校，如今還同在樹林區公所上班。（記者翁聿煌攝）

27歲雙胞胎姊妹花葉芷寧、葉芷綺，從小到大都是形影不離的同班同學，直到大學才念不同的學校，但還是同樣讀休閒事業管理科系，如今妹妹先到新北市樹林區公所上班，姊姊隨後也跟著來報到，每天一起上下班，姊妹倆沒事常鬥嘴，感情吵愈親密，姊妹倆開玩笑說，希望能認識另一對雙胞胎男朋友，結婚也要常常在一起。

葉芷寧和葉芷綺因為是同卵雙胞胎，小時候兩個人長得一模一樣，所以在學校老師和同學都會認錯人，成為姊妹倆作弄別人的話題，隨著兩人長大，個性和興趣上逐漸產生差異，雖然都留著長頭髮，但姊姊染了頭髮，妹妹刻意在額頭梳著瀏海，要不然工作單位的同事，還是分不清誰是誰。

葉芷寧說，兩個人從小分不開，但在個性上，她比較外向，屬於E人，妹妹葉芷綺屬於I人，要和對方混熟後，才會顯露出自己活潑的一面，因為兩個人都是就讀休閒事業管理科系，所以共同的嗜好就是一起去旅遊，兩個人結伴遊日本好多次。

葉芷寧說，她因為喜歡出國旅遊，所以有想到機場擔任地勤工作，可以離飛機近一點；妹妹芷綺喜歡上網買東西，想要朝網路代購項目發展，雖然未來的目標不一樣，但是目前兩人一起在樹林區公所民政課工作，姊姊當里幹事的職務代理人，妹妹負責承辦活動，課長黃金泰肯定雙胞胎姊妹工作認真，服務民眾態度親切，有事情還會互相幫忙。

葉芷綺說，雙胞胎可彼此間有心電感應，兩個人玩猜數字遊戲，另一個人馬上就可以猜到對方的數字，甚至有時候，還會同時間講出一樣的話，讓朋友驚奇不已，卻只是兩人的日常，兩人雖然從小打打鬧鬧，沒事喜歡鬥嘴，但卻是一輩子分不開的姊妹花，有時兩人會開玩笑，乾脆找一對同樣是雙胞胎的男朋友，最好結婚還是可以住在一起，一輩子不分開。

樹林區公所民政課長黃金泰稱讚雙胞胎姊妹服務認真、態度親切。（記者翁聿煌攝）

